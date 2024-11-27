Emeklilerin geleceği belirlendi! Hükümetin yeni zam planı masada: Özgür Erdursun detayları verdi

27 Kasım 2024 11:34 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:24

Emekli zammı için son günler yaklaşıyor. Emeklilerin gözü kulağı zam için çıkacak kararda. Aralık ayına girerken emeklilerin beklentisi yükseldi. SSK, Bağkur ve memur emekli aylıkları için rakamsal olarak tahminler gelmeye başladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, "Emekli aylıkları değerini yitirdiği için öncelikle emekli aylıklarını seyyanen bir artış ve üzerine enflasyon farkı verilsin" önerisini yenilerken aslında hükümetin uygulayacağı zam planını anlattı.

Kabinenin gündeminde emekli zammı var. Yeni yıla sayılı günler kala artacak maaşlar için heyecan sürüyor. Asgari ücret pazarlıkları Aralık ayında başlayacak, ay sonunda zam oranı ilan edilecek. Artış oranı emekli zammına dair ipuçlarını da ortaya koyacak. Konuyla ilgili SGK​ emekli zammı hesaplama ve tablo bilgisi araştırmaları hızlandı. SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı için SGK uzmanı Özgür Erdursun kritik açıklamalarda bulundu.

YENİ EMEKLİ MAAŞI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Özgür Erdursun'un analizleri şöyle;

"Son dönemlerde televizyonlar, basın, gazeteler, internet siteleri ve YouTube kanalları emekli aylıklarını çok ele alıyor. Asgari ücreti çok ele alıyor. Aslında hükümet belki de daha düşük oranlı enflasyon​ farkları düşünürken baskı yiyor. Böyle bir baskının da olması gerekiyor.

Bu tabi ki hükümeti zora düşürelim gibi bir anlamda değil. Enflasyon neyse o. Oransal artışın hiçbir şey ifade etmeyeceğini, oransal artışlar dışında refah paylarının hiçbir şey ifade etmeyeceğini emekliler biliyor. Türkiye'de hükümetin gündemi emekli aylıkları. Çünkü emekli aylıkları gerçek anlamda düşük.

ASGARİ ÜCRET 22 BİNDE KALACAK

"Emeklilere yüzde 17 enflasyon farkı verilecek, memura yüzde12, memur emeklisine yüzde 12 farklar verilecek" dediğimizde insanlar da bunları duyunca "Nasıl yani ocak ayı geldiğinde sadece yüzde17 mi fark alacağız" diyor.

Asgari ücrete de düşük oranla artış yapacaklar. Yüzde 25, yüzde 30 ile 22.000 lira bandında kalacak.

YDO EMEKLİ ZAMMI KADAR DÜŞEBİLİR

Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını yarı yarıya indirme yetkisi var. Belki bu oranlarda bir indirime gidecekler. Hükümet şu an insanların nabzını tutmaya çalışıyor. Hükümet kafasında düşündüğünün dışında ayrıca bir şeyler vermek zorunda kalacak. Böyle bir durum söz konusu olabilir.

HÜKÜMETİN EMEKLİ ZAMMI PLANI

Bunlar ele alınıyor. Şu anda kasım ayını artık bitiriyoruz. Aralık ayına girerken insanların beklentisi bu olacak. Asgari Ücret konusunda ve diğer ücretler konusunda hükümetin düşük oranlı bir artış planı vardı. Ama temmuz ayında asgari ücrete artış yapmadılar. Memurlara bir 8 bin 77 lira verildi ama emeklilere verilmedi. Emekli aylıkları değerini kaybetti. Ücretlere artış yapılmayınca enflasyon karşısında alım gücü değerini kaybetti. Şimdi ocak ayında beklentiler yükseldi. Daha farklı oranlarda, farklı hesaplamalar yapılarak farklı artışların yapılması gerekliliği konusu şu anda hükümetin de gündeminde. Biz hükümetin az çok ne yapabileceğini tahmin ediyoruz ama bunu kesin böyle yapacaklar diyemeyiz.

Ama şunu biliyoruz; Son emekli aylıkları konusunda da yine birkaç kez fikir değişikliği yapıldı. "Enflasyon şu çıktı, emeklilere bu oran sonrasında 5 puan daha koyuyoruz, 10 puan daha koyuyoruz" deyip geçmiş son iki yıldır iki üç kere böyle güncelleme yaptılar. Yani söyledikleri tepki alıyor, üzerine biraz daha ilave, sonra biraz daha derken iyileştirmeler yapılıyor.

EMEKLİYE ORANSAL ARTIŞ İŞE YARAMAZ

Emekli aylıklarına son dönemlerde yüzde 37 gibi enflasyon çıkmıştı. Refah payıyla yüzde 49'lara çıkarıldı. Buna benzer bir önceki dönemde yüzde 5,5 gibi bir refah payı verilmişti. Şimdi yüzde 17 bir enflasyon çıkması, bunun sonrasında "3 puan ile yüzde 20'ye tamamladık, 5 puan ile yüzde 25'e tamamladık" gibi durumlar artık emekli aylıklarını kurtarmaz.

Emekli aylıklarında tam rakamsal olarak ifade ettim. 15.000 liralık aslında verilen seyyanen bir zam çıkıyor. Yüzde 24.73 göre baktığımızda 15.000 liralık seyyanen artışın öncelikle emeklilere verilip üzerine de enflasyon farkının verilmesi lazım.

Biz diyoruz ki olması gereken emekli aylıkları değerini yitirdiği için öncelikle emekli aylıklarını seyyanen bir artış ve üzerine enflasyon farkı verilsin. Ama baktığımda bir refah payı gibi bir şey düşünebilirler ama seyyanen bir artışı düşünmediklerini çok net görebiliyorum."