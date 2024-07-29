Emeklilerin yaşayabileceği en iyi ülkeler belli oldu! 2024 Forbes listesinde Türkiye yine yer almadı
Yüksek yaşam masrafları, maliyetler, olanaklar, sağlık hizmetleri emeklilerin yaşam standardını belirliyor. Gelirin korunması, emeklilik sisteminin, insanların yaşam standartlarını emeklilikten sonra da devam ettirmesine yardımcı oluyor. Forbes bu kapsamda 2024'te yurt dışında emekli olunabilecek en iyi yerleri sıraladı. 2024 Forbes listesinde Türkiye yine yer almadı.
Emeklilik, birçok kişi için iş hayatının getirdiği stresi geride bırakma ve daha rahat bir yaşam sürme fırsatı anlamına geliyor. Günümüzde, şehir yaşamının getirdiği yoğun iş temposu ve stres, birçok kişinin daha huzurlu ve kaliteli bir yaşam arayışına girmesine neden oldu. Forbes emekliler için yaşanabilecek en iyi ülkeleri sıraladı. İşte 2024'te yurt dışında emekli olarak yaşanacak en iyi yerler.
EMEKLİLER İÇİN YAŞANABİLECEK EN İYİ YERLER
İster daha düşük maliyet, ister cazip bir manzara, ister yaşam tarzı ve kültürde bir değişiklik ya da siyasi bir kaçış kapısı arıyor olun, başka bir ülkeye taşınmak kapsamlı bir araştırma gerektirir.
Forbes, başlamanız için yurt dışında emekli olunabilecek en iyi yerler listesini derledi.
2024 yılında dört kıtada 24 farklı ülkede, beşi adalarda olmak üzere yerler önerdi. 2024 Forbes listesinde Türkiye yine yer almadı.
Bu seçimler yapılırken yaşam maliyeti, bir ülkede kalmak için izin alma kolaylığı, vergiler, sağlık kalitesi ve maliyetleri, akrabaları görmek için geri dönmek, suç ve siyasi istikrarsızlık ve sosyal izolasyon unsurları baz alındı.
Liste alfabetik sıraya göre şöyle;
1-) Arnavutluk
2-) Aruba
3-) Avusturya
4-) Belize
5-) Kanada
6-) Şili
7-) Kolombiya
8-) Kosta Rika
9-) Kıbrıs
10-) Fransa
11-) Yunanistan
12-) Endonezya
13-) İrlanda
14-) İtalya
15-) Letonya
16-) Malezya
17-) Malta
18-) Meksika
19-) Panama
20-) Portekiz
21-) Slovenya
22-) İspanya
23-) Tayland
24-) Uruguay