Emeklilerin yaşayabileceği en iyi ülkeler belli oldu! 2024 Forbes listesinde Türkiye yine yer almadı

29 Temmuz 2024 16:16 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:25

Emeklilik, birçok kişi için iş hayatının getirdiği stresi geride bırakma ve daha rahat bir yaşam sürme fırsatı anlamına geliyor. Günümüzde, şehir yaşamının getirdiği yoğun iş temposu ve stres, birçok kişinin daha huzurlu ve kaliteli bir yaşam arayışına girmesine neden oldu. Forbes emekliler için yaşanabilecek en iyi ülkeleri sıraladı. İşte 2024'te yurt dışında emekli olarak yaşanacak en iyi yerler.

EMEKLİLER İÇİN YAŞANABİLECEK EN İYİ YERLER

İster daha düşük maliyet, ister cazip bir manzara, ister yaşam tarzı ve kültürde bir değişiklik ya da siyasi bir kaçış kapısı arıyor olun, başka bir ülkeye taşınmak kapsamlı bir araştırma gerektirir.

Forbes, başlamanız için yurt dışında emekli olunabilecek en iyi yerler listesini derledi.

2024 yılında dört kıtada 24 farklı ülkede, beşi adalarda olmak üzere yerler önerdi. 2024 Forbes listesinde Türkiye yine yer almadı.

Bu seçimler yapılırken yaşam maliyeti, bir ülkede kalmak için izin alma kolaylığı, vergiler, sağlık kalitesi ve maliyetleri, akrabaları görmek için geri dönmek, suç ve siyasi istikrarsızlık ve sosyal izolasyon unsurları baz alındı.

Liste alfabetik sıraya göre şöyle;

1-) Arnavutluk

2-) Aruba

3-) Avusturya

4-) Belize

5-) Kanada

6-) Şili

7-) Kolombiya

8-) Kosta Rika

9-) Kıbrıs

10-) Fransa

11-) Yunanistan

12-) Endonezya

13-) İrlanda

14-) İtalya

15-) Letonya

16-) Malezya

17-) Malta

18-) Meksika

19-) Panama

20-) Portekiz

21-) Slovenya

22-) İspanya

23-) Tayland

24-) Uruguay