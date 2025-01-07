Emeklilerin zamlı maaşlarını alacağı tarih belli oldu! En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira yatacak

07 Ocak 2025 14:44 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:18

Emeklileri sevindiren maaş düzenlemesi hayata geçti. En düşük emekli maaşı 14.469 lira oldu. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının yüzde 15,75 oranında artırılmasının ardından yeni maaş düzenlemesinin resmiyet kazanması bekleniyor. Emekliler ise zamlı maaşlarını ne zaman çekeceklerini merak ediyor. İşte SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı tarihleri

En düşük emekli maaşı 14.469 lira oldu. Tahsis numarasına göre 2025 Ocak emekli zam​ farkı ve en düşük emekli maaşının yatacağı tarih sorgulanıyor. İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIRILDI

2025 ocak-haziran dönemi zam miktarı kesinleşti. 6 aylık enflasyon farkının ardından, emeklilerin alacağı zam yüzde 15,75 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına da yüzde 15,75 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı Yeni maaş düzenlemesi, Meclis’te görüşülecek torba yasa teklifinin kabulü sonrası yürürlüğe girecek.

GÖZLER TORBA YASADA

Yeni maaş düzenlemesinin resmiyet kazanması, Meclis’e sunulacak torba yasa teklifinin kabul edilmesine bağlı. Torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaş alıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşını alıyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılıyor.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde alıyor.