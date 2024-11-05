Emeklilik bekleyen kadınlara ve GSS prim borcu olanlara müjde geliyor! İsa Karakaş duyurdu

05 Kasım 2024 10:17 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:51

Doğum borçlanması bekleyen kadınlar için Meclis'te heyecanlandıran gelişme yaşandı. Meclise yeni torba kanunu verildi. Ankara'da yaşanan sıcak gelişmeleri SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı. Ev kadınlarına erken emeklilik ve Genel Sağlık Sigortası mağduriyeti, memur, işçi zammı, emeklilikte kademe, staj çıraklık mağdurları, doğum borçlanması, asker polis ve kamu görevlerinin borçlanma mağduriyeti ve Bağkur eşitleme, tescil İhya ve bütün mağdurlarla ilgili yeni gelişmeyi aktardı.

Geniş kapsamlı torba kanun sürprizini SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Emniyet teşkilatını, askerleri, AFAD'ı, Ast subayları ilgilendiren çok sayıda düzenleme için yeşil ışık yakıldı. İsa Karakaş, GSS prim borcu olanları da uyararak 'SGK vergi yapılandırması gelebilir' ifadelerini kullandı.

MECLİSE YENİ 48 MADDELİK TORBA KANUNU VERİLDİ

İsa Karakaş'ın Ankara'dan aktardıkları şöyle;

"Mecliste bu hafta yeni verilen bir torba kanunu var. Yani şu anda verilen bir torba kanunundan bahsedebiliriz ve bu torba kanununa

baktığımız zaman 48 maddelik bir torba kanunu olduğunu görüyoruz.

Dahiliye Memurları Kanunu ve bazı kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi var. Bu torba kanunu hükümet tarafından verildi yani muhalefet tarafından verilmedi. Şöyle bir baktım ancak tam olarak inceleme fırsatı bulamadım çünkü daha yeni bir kanun teklifi.

Özellikle emniyet teşkilatını ve askerleri, AFAD'ı ilgilendiren çok sayıda düzenleme olduğunu gördüm. Ast subaylarla da ilgili düzenlemeler var. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Dolayısıyla memurlarla ilgili, çalışanlarla ilgili boyutunu ayrı bir şekilde sizlere izah edeceğim.

MERKEZİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Bu hafta Ankara'da dediğim gibi en büyük sürpriz bu torba kanunu oldu. Bu torba kanununa elbette ki her an diğer mağdurlarla ilgili bir madde ilave edilebilir. Şu anda meclisin gündeminde yargı paketi var. Yargı paketinin görüşülmesi söz konusu.

Şu anda Merkezi Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Şimdi kadınlara, annelerimize bir müjde vermiştik. Doğum borçlanmasını yıllardır bekliyordu kadınlar ve dolayısıyla bununla ilgili kanun teklifinin Meclise verildiğini ilk defa ben açıklamıştım.

EV KADINLARINA ERKEN EMEKLİLİK GELİYOR

Bu kanun teklifi şimdiye kadar verilen en ciddi kanun tekliflerinden biriydi. Neden? Çünkü şu anda hükümetin ortağı Cumhur ittifakında yer alan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verilen bir kanun teklifiydi. Dolayısıyla iktidarın ortağı olduğu için elbette ki bunun yasallaşması kuvvetle muhtemel olabilir. Şimdi buradan annelerimize, kadınlara sesleniyorum. Kadınlar yıllardır mağdur. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizi izleyen kadınlar bunun yasalaşması için çaba göstermeleri onların lehine olacaktır.

GSS PRİM BORCU OLANLAR PANİK YAPMASIN

Mecliste verilen kanun tekliflerine baktığımız zaman Genel Sağlık Sigortası mağduriyeti var. Biliyorsunuz icra var, haciz var, her gün

tebligat gönderiliyor ve bununla ilgili bir kanun teklifi verildiğini daha önceden paylaşmıştık. Ancak bunun muhalefet tarafından verildiğini zaten sizlere söyledik. Umarız bu yasalaşır. Ama biraz zor olduğunu siz de biliyorsunuz. Çünkü muhalefet tarafından verildi. Halbuki vatandaşın lehine olan bir kanun teklifi. İster muhalefet olsun ister iktidar olsun bunun arkasında bütün milletvekillerimizin durması gerekiyor. Ancak şunu söyleyeyim. Genel sağlık sigortası mağdurlarının da çok fazla sıkıntı içerisine girmemelerini tavsiye ederim. Çünkü önümüzdeki 2025 yılında genel bir yapılandırma, SGK vergi yapılandırması ile ilgili bir kolaylık çıkması söz konusu olabilir. Dolayısıyla onu beklemekte fayda var.

BAĞKUR EŞİTLEME MECLİSE GELEBİLİR

Emeklilerimizle ilgili memur, işçi emeklilikte kademe, staj çıraklık mağdurları, doğum borçlanması, asker polis ve kamu görevlerinin borçlanma mağduriyeti ve özellikle en zor durumda olan esnafımızın Bağkur eşitleme tescil İhya ve diğer bütün mağdurlarla ilgili en ufak bir gelişme olduğu zaman sizlere duyuracağız."