Emeklilik birikimlerinize dokunmadan acil nakit çekebileceksiniz! BES teminatlı ihtiyaç kredisi can suyu olacak

20 Eylül 2024 12:42 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:16

BES teminatlı ihtiyaç kredisi dönemi başladı. Artık Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları, BES tasarruflarını teminat olarak göstererek avantajlı oran ve farklı vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Emeklilik birikimlerine dokunmadan nakit ihtiyacınız kolayca karşılanabilecek. Yeni gelişmeyle birlikte BES teminatlı kredi rakamlarına Emeklilik Gözetim Merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

Acil nakit ihtiyacınızı karşılamak için BES​ birikiminiz devreye alındı. Türkiye'de tüm emeklilik şirketlerindeki, devlet katkısı hariç BES birikiminizin bir kısmını ya da tamamını teminat göstererek ihtiyaç kredisi​ çekebileceksiniz. Gelen açıklamaya göre BES teminatlı kredi​ rakamlarına artık EGM üzerinden ulaşılabilecek.

BES TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ DÖNEMİ

Resmi literatürde Temlik (Alacağın Devri) Projesi olarak adlandırılan bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarının teminat gösterilerek kredi kullanımına imkan sunan uygulama, 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı. Haziranda devreye alınan bu uygulama vatandaşa can suyu olacak.

BES SÖZLEŞMESİNİ SONLANDIRMADAN KREDİ KULLANILACAK

Katılımcılar, acil nakit ihtiyacı durumunda, BES sözleşmelerini sonlandırmadan ve kazanılmış haklarını kaybetmeden, hesaplarındaki birikimlerini bankalara devrederek kredi çekebiliyor. Ancak ödeme devlet katkısını kapsamıyor.

EGM, uygulamaya ilişkin rakamları internet sitesinde yayınladı. Yayınlanan veriler belirli periyotlarla güncellenecek.

BES İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Teminata alınacak birikimleriniz talep edeceğiniz kredi tutarının 1,2 katı olmalıdır. Örneğin 100 bin TL’lik bir kredi talebiniz için 120 bin TL’lik bir birikim teminat olarak alınır.

Kredi başvurusu, bankamızın mevcut bireysel tahsis koşul ve kurallarına göre değerlendirilir.

Kredi, kişinin BES yatırımını teminat göstermesi koşulu ile verilir.

İhtiyaç Kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının %0,5'idir.

Teminat gösterdiğiniz tutar BES hesabınızda kalmaya ve büyümeye devam eder.

BES TEMİNATLI KREDİ SAĞLAYAN BANKALAR