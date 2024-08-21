Emeklilik dilekçesi için kritik tarih! Bu tarihte emekli olmak daha avantajlı: Emekli maaşı direkt etkileniyor

21 Ağustos 2024 15:41 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:21

İslam Memiş ucuz altın için uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

İslam Memiş ucuz altın için uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Emekli maaşlarındaki artışları 2024-2025 yılları arasında enflasyon nedeniyle yüzde 35’e kadar fark ediyor. 2025 yılında emekli olanlar enflasyon rakamlarındaki düşüşün etkisiyle 2024 yılında emekli olanlara göre daha az maaş alacaklar. Peki, emekli zam oranı ne kadar olacak? Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Uzman isim tek tek anlattı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ HESABI

Merkez Bankası bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı. TCMB enflasyon üst bandı ise yüzde 42. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Memur emeklisi maaşlarında ise enflasyon rakamlarıyla beraber toplu sözleşme zammı da hesaba katılıyor.

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına ortaya çıkan altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 24,73 yansıtıldı. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 zam aldı.

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı 10.65 olacak. Yüzde 38 gerçekleşirse memur ve memur emeklileri yüzde 6,62, yüzde 42 gerçekleşirse yüzde 9.70 zam alacaklar.

ACELE ETMEYE GEREK YOK

Ntv’de yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin emekli olacaklara önemli tavsiyelerde bulunarak şunları kaydetti:

"SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olacakların acele etmemeleri gerektiğini de ifade edelim. Bakanlığın bu konuda çalışma yaptığını biliyoruz. Henüz vakit var dolayısıyla emeklilik için acele etmeye gerek olmadığını değerlendiriyorum."

EMEKLİ DİLEKÇE TARİHLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

SSK ve Bağ-kur emekli aylığını belirleyen bir başka konu ise dilekçe verme tarihi… Emeklilik dilekçelerini 1 Ocak 2025 tarihinde verenlerin aylıkları 2024 yılı için yüzde 86,16 yerine yaklaşık yüzde 40 ila 44 arasında değişen oranda artırılacak.

DİLEKÇE NE ZAMAN VERİLMELİ

Zengin, "Hem özel sektör hem her ayın 1'inde ücretlerini alan kamu işçileri 31 Aralık'a kadar emeklilik talep dilekçesini verdikleri takdirde 2024 emeklisi olurlar” dedi.

Açıklamalarına devam eden Zengin, “Kamuda her ayın 14'ünde aylığını alan işçiler de var. Onlar da 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verdikleri takdirde 2024 emeklisi sayılıyorlar." ifadelerini kullandı.