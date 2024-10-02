Emeklilik dilekçesi verecekler için ilk maaş tarihi! Emeklilerin ilk maaşı ne kadar?

02 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:15

Yılın sonlarına doğru gelirken emeklilik dilekçesi verenlerin sayısı hızla arttı. Bu yıl emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha fazla maaş alacağına dair söylemler vatandaşları harekete geçirdi. Emeklilik dilekçesi verdikten sonra ne zaman maaş bağlanır sorusu araştırılmaya başlandı. Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, sigortalılık süresi şartı ve yaş şartını tamamladıktan sonra izlemeniz gereken yolu sizler için derledik.

SSK Bağkur emekli maaşı için 3 farklı hesap! En düşük emekli maaşı için yeni tahmin belli oldu

SSK Bağkur emekli maaşı için 3 farklı hesap! En düşük emekli maaşı için yeni tahmin belli oldu

Emeklilik​ dilekçesi kaç gün önceden verilmeli sorusu hız kazandı. Aylık bağlanma süreci hakkında vatandaşların araştırması sürüyor. 2024 yılının bitmesine 3 ay kala emeklilik dilekçesi verenlerin sayısı hızla arttı. SGK​ ciddi oranda bir yoğunluk yaşıyor. Emekliliğe başvuru yapmış ve aylığın bağlanmasını bekleyen herkes ilk emekli maaşını alacağı tarihi merak ediyor. İşte emeklilik dilekçesi ne zaman verilir ve ilk maaş ne zaman yatar, sorusunun en net cevabı.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ KAÇ GÜN ÖNCEDEN VERİLMELİ?

Emeklilik dilekçesi gerekli olan prim gün sayısı, sigortalılık süresi şartı ve yaş şartını tamamladıktan sonra verilir. Dilekçe verildikten sonra SGK dosya incelemesi başlar. Peki, emekli dilekçesi ayın kaçında verilmeli?

Emeklilik başvurusu için belirli bir gün ya da tarih bulunmaz.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNDEN SONRA MAAŞ KAÇ GÜNDE BAĞLANIR?

Emeklilik başvuru formunu, emeklilik için gerekli olan prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamladığınız tarihten hemen sonra

vermeniz gerekir. Emekli olmak için gerekli olan şartlar arasında sayılan prim gün şartı, yaş şartı ya da sigortalılık süresi şartlarından birisi tamamlanmadan dilekçe vermemek gerekiyor.

Örnek olarak 1 Haziran tarihinden sonra aylık hak ediliyorsa dilekçenin 2 Haziran tarihinde verilmesi gerekiyor. Emekli aylığı talep tarihini

takip eden ay başından itibaren bağlanır. Diyelim ki 15 Mayıs tarihi itibariyle emekli olabilmek için gerekli olan tüm şartlar sağlandı. Bu durumda dilekçe 16 Mayıs itibariyle verebilir. Emekli aylığı ise 16 Mayıs'tan itibaren değil. 1 Haziran tarihinden itibaren bağlanır.

Dolayısıyla emekliliği hak ettiğiniz tarihten itibaren dilekçenizi hemen vermeniz gerekir. Eğer verilen örnekte olduğu gibi mayıs ayı yerine talebi 1 Haziran ve sonrasında iletmiş olsanız emekli maaşında bir aylık kayıp yaşanır. Ayrıca aylık 1 Temmuz tarihinden itibaren

bağlanır.

Emekli maaşı​ ne kadar sürede bağlanır sorusunun tek bir cevabı bulunmaz. Emekli dilekçesi verildikten sonra herkes için emekli maaşının bağlanma süresi farklılık gösterir. İlk emekli maaşının bağlanma süresi şu kriterlere göre farklılık gösterir;

Başvuru yaptığınız Sosyal Güvenlik merkezinin iş ve işlem yoğunluğu,

Aynı anda Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur, emekli sandığı, gibi hizmetleriniz varsa bunların içerisine yurt dışı borçlanma, askerlik borçlanması gibi durumlar eklenirse aylık bağlanma süresi uzar.

Ortalama emekli maaşı bağlanma süresi 1 2 ay civarındadır. En iyi ihtimalle başvuruyu takip eden ayın maaş ödeme döneminde aylık bağlanır. Bu da bir aya tekabül eder.

En hızlı bağlanan emekli maaşı bile bir ay sonra alınır. Aylık bağlandıktan sonra aylığın bağlandığına dair yazı tarafınıza posta ile gönderilir. Bu yazıda emekli maaşınızı alacağınız tarih, alacağınız net maaş ve ek ödeme tutarı ile birikmiş ödeme bilgileri yer alır.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPAN SAĞLIKTAN YARARLANABİLİR Mİ?

Gelen yazıdaki tarihte ve belirtilen bankadan maaşınızı kimliğiniz ile birlikte giderek çekebilirsiniz. Eğer işten çıkış yaparak

ya da BağKur devam ederken başvuru yaptıysanız emeklilik başvuru tarihinden itibaren 99 gün daha sigortadan yararlanırsınız. Bu durumda ayrıca GSS primi ödemenize gerek kalmaz ancak başvuru tarihi itibariyle halihazırda herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeyerek emekli maaşınız bağlanana kadar sağlıktan yararlanmanız gerekiyor.

EMEKLİLERİN İLK MAAŞI NE KADAR?

Aldığınız ilk emekli maaşı çeşitli kriterlere göre farklılık gösterir. Herkes için sabit bir emekli maaşı yoktur.

İlk emekli maaşı ödeme tarihinde aylığın birisi peşin ödenir hemen takip eden ayın başından bağlanırsa 1,5 aylık alırsınız. Örneğin 16 Mayıs tarihinde başvuran kişinin maaşı 1 Haziran tarihinden bağlanırsa ve ilk maaş dönemi olan 20 Haziran tarihinde maaşını alacağını

varsaydığımız da bu kişi 1,5 aylık maaşını alır.