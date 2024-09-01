Emeklilik düzenlemesinde 3 yeni başlık: Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişecek! Emeklilik yaşı yükseliyor mu?

01 Eylül 2024 13:15 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 13:26

Yaş şartı olmadan emeklilik yolu! İsa Karakaş nasıl yapılacağını anlattı: EYT'den yararlanamayanlar için formül

Yaş şartı olmadan emeklilik yolu! İsa Karakaş nasıl yapılacağını anlattı: EYT'den yararlanamayanlar için formül

Emeklilikte yaş şartı, prim günü sayısı ve çalışma yılında değişiklik öngören yeni emeklilik sistemi düzenlemesi için ilk yeşil ışık yakıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada emeklilik yaşının yükseltilebileceğinin sinyalini verdi. Gözler ise değişikliğin hayata geçmesinin muhtemel olduğu 2024 yılının üçüncü çeyreğine çevrildi.

EMEKLİ MAAŞ SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Emeklilik sistemi düzenlemesi için ilk ayrıntılar gelmeye başladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son yaptığı açıklamada emekliler için 3 yeni başlığın ön planda olduğunu aktardı.

Yeni aylık hesaplama yöntemi hakkında konuşan Güler, daha çok prim günü olanlar için emekli aylığının yüksek olması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA YÖNTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Emekli aylığı hesaplanırken 1999 öncesi dönem için farklı aylık bağlama oranları 1999-2008 arası için daha düşmüş bir aylık bağlama oranı ve 2008 sonrası için düşük aylık bağlama oranı ve güncelleme katsayısı kullanılıyor.

3 ayrı kanuna göre yapılan hesaplamalar toplanıp emekli aylığını oluşturuyor.

Yapılan değişiklikle güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranıyla tek bir hesaplama öngörülüyor. Çok prim ödeyenin ve çok çalışanın daha yüksek maaş aldığı bir sistem hedefleniyor.

EMEKLİLER ARASI HAKSIZLIKLARIN ÖNÜ ALINACAK

Emeklilerin kafasını karıştıran 'taban maaş' ve 'kök maaş' uygulamasında da düzenleme yapılması bekleniyor

Çalışma hayatı kısa sürmüş, kısmi emekli olmuş, malulen emekli olmuş ya da asgari ücretten prim yatırmış birçok sigortalı 6-7 bin lira aylık alması gerekirken en düşük emekli maaşına yapılan düzenleme ile12.500 TL ödeme alıyor. Primini fazla ve daha uzun süre ödeyen emekliler ise durumdan şikayetçi.

Ayrıca taban maaşın altında aylık alanlar için ocak ve temmuz aylarındaki enflasyon artışları gerçek emekli aylıklarına yapıldığından kaynaklı sıfır zam sorununu doğurdu. Güler, hayata geçecek değişiklik ile bu durum sürdürülemez olduğunu ifade etti.

3 BAŞLIK ALTINDA EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ

Gelen açıklamalar doğrultusunda emeklilikte üç tane başlık ortaya çıktı. Emeklinin ödedi prim miktarı, ödenen süre ve yaş. Yeni emeklilik sistemi düzenlemesinde bu 3 başlık altından bir değişiklik öngörülüyor.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK Mİ?

Abdullah Güler, yaptığı açıklama ile emeklilik yaşının yükseltilebileceğinin ilk sinyalini verdi. Yapılan çalışmaya göre 58 ve 60 olan emeklilik yaşının, kadınlarda 60, erkeklerde 65'e yükseltilmesi bekleniyor.

Güler "Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li ve 50'lili yaşlarda bir emekliliğe rastlayamazsınız. Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir.

Tabii bakanlığımızın bu konuda çalışmaları var ama henüz şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dönemi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım" diye konuştu.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım, diyen Güler, yeni düzenlemeler için tarih olarak 2024 yılı üçüncü çeyreğini işaret etti.