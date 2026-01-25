Emeklilik hesabı yapanlara kötü haber! Yargıtay'dan emsal 'ispat' kararı

Yargıtay, prim ve bordro kaydı bulunmayan sigorta girişlerinin emeklilik başlangıcını geriye çekmeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yalnızca SGK sisteminde görünen bir girişin değil, fiilî çalışmanın esas olduğunun altını çizdi. Karara göre emeklilik hesabında dikkate alınabilmesi için çalışmanın; tanık beyanı, ücret ödemesi, işyeri kayıtları ve benzeri somut delillerle açıkça ispatlanması gerekiyor.

Bu karar, geçmişte “giriş var ama prim ödemesi yok” gerekçesiyle emeklilik tarihini öne çekmeyi planlayan binlerce kişi açısından emsal teşkil ediyor. İşte detaylar...