Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Emeklilik için prim günü eksik olanlar ne yapmalı? Özgür Erdursun tek tek açıkladı

Emeklilik için en önemli şartlardan biri prim gün sayısının tamamlanmasıdır. Sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen bu şart yerine getirilmeden emekli olmak mümkün değil. Peki, eksik prim günleri nasıl tamamlanır, hangi sigorta statüsüne dahil olunur ve geriye dönük ödeme imkânı var mıdır? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, eksik prim günlerini kapatmanın yollarını tek tek anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 13:30

Türkiye’de milyonlarca kişi emeklilik hayali kurarken, en önemli şartlardan biri olan prim günü konusunda zorluk yaşayanlar da az değil. Özellikle sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve çalışma statüsü gibi unsurlar emekliliğin anahtarı olurken, eksik prim günü olanlar için yasal çözüm yolları da mevcut.

PRİM GÜNÜNÜ TAMAMLAMADAN EMEKLİLİK MÜMKÜN DEĞİL

Emeklilik için yaş ve sigortalılık süresi kadar prim günü şartı da büyük önem taşıyor. İlk sigorta giriş tarihi, emeklilik koşullarını belirlerken, eksik günü olanlar emekli olamıyor. Bu durumda ne yapılabilir? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, eksik prim günleriyle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Emeklilik için prim günü eksik olanlar ne yapmalı? Özgür Erdursun tek tek açıkladı

SSK VE EYT’LİLER İÇİN ŞARTLAR

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan EYT’liler için yaş şartı olmaksızın 5000 ila 5975 gün arasında prim ödemesi gerekiyor. Ancak bu gün sayısını tamamlayamayan kişiler için 3600 günle de emeklilik imkânı var: kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşında.

BAĞ-KUR’LULARA ÖZEL KURALLAR

Bağ-Kur kapsamında olanlarda ise durum farklı. Kadınlar 7200 gün, erkekler ise 9000 gün primle yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Alternatif olarak, kadınlar 56, erkekler 58 yaşında 5400 gün ile emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Emeklilik için prim günü eksik olanlar ne yapmalı? Özgür Erdursun tek tek açıkladı

1999-2008 ARASI SİGORTALILAR NE YAPMALI?

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için SSK’da kadın ve erkekler 7000 gün prim ile kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir. Aynı tarihlerde 4500 gün prim ve 25 yıl sigortalılık süresi ile de emeklilik mümkündür.
Bağ-Kur’da ise bu dönemde kadın ve erkeklerin 9000 günle emekli olmaları gerekiyor. 5400 gün primi olan kadınlar 60, erkekler ise 62 yaşında emekli olabilirler.

EKSİK GÜNLER İÇİN BORÇLANMA HAKKI

Eksik günü olanlar için çözüm yollarından biri, 5510 sayılı yasanın 41. maddesi ile gelen borçlanma hakkı. Bu kapsamda doğum, askerlik, yurtdışı çalışma gibi nedenlerle eksik kalan günler toplu para ödenerek satın alınabiliyor.

Emeklilik için prim günü eksik olanlar ne yapmalı? Özgür Erdursun tek tek açıkladı

Günlük borçlanma bedeli 2025 itibarıyla:

Yurt içi borçlanmalar için: 277,39 TL ile 2.080,43 TL
Yurt dışı borçlanmalar için: 390,08 TL ile 2.925,60 TL

BAĞ-KUR İHYASI VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Bağ-Kur’lu olup primlerini geçmişte ödemeyenler, bu günleri ihya ederek yeniden aftifleştirebiliyor. Günlük ödeme tutarı 299,06 TL ile 2.242,95 TL arasında değişiyor.
İsteğe bağlı sigorta ile de eksik günler tamamlanabilir. Ancak unutulmamalı ki 1 Ekim 2008 sonrası isteğe bağlı sigorta ödemeleri sadece Bağ-Kur (4/B) statüsüne sayılıyor. 2008 öncesinde memur olanlar, ayrıldıktan sonraki altı ay içinde başvururlarsa 4/C iştirakçi primi ödeyebiliyor. Ayrıca isteğe bağlı sigorta primi aylık 8.321,76 TL iken, isteyenler bunun 7,5 katına kadar yani 62.413,20 TL ödeme yapabiliyor.

Emeklilik için prim günü eksik olanlar ne yapmalı? Özgür Erdursun tek tek açıkladı

SON 2520 GÜN KURALI: HANGİ STATÜDEN EMEKLİ OLACAKSINIZ?

Emeklilik statüsü belirlenirken, son 2520 prim günü dikkate alınıyor. Bu sürede hangi statüden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) daha fazla prim ödenmişse, emeklilik o statüden gerçekleşiyor.

Eğer son 1260 günden fazla süre isteğe bağlı Bağ-Kur primi ödenmişse, kişi Bağ-Kur şartlarına tabi olur. Şirket ortaklığı ya da kendi adına işyeri olanlar da otomatik olarak Bağ-Kur’lu sayılır. Ancak Anonim Şirket ortakları yönetim kurulu üyesi değilse, şirketlerinde SSK’lı (4/A) olarak çalışabilirler.

SAHTE SİGORTALILIĞA DİKKAT

SGK, fiilen çalışmadan yapılan sigorta girişlerini sahte olarak değerlendiriyor. Bu tür işlemler tespit edilirse, emeklilik hakkı iptal edilebilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında sert dalgalanma! Altın almak mı satmak mı? Filiz Eryılmaz'dan doğru zamanda doğru hamle uyarısı
SSK ve Bağkur’lulara sevindirici haber! SGK devreye girdi: Emekliye çifte zam kararı

Sıkça Sorulan Sorular

SGK geriye dönük prim ödeme var mı?
Geriye dönük SGK prim ödemesi yapılabilir mi? Evet, geriye dönük SGK prim ödemesi yapılabilir. SGK'nın belirlediği şartlar doğrultusunda geçmişe dönük borçları ödeme imkânınız bulunur.
ETİKETLER
#Özgür Erdursun
#Emekli Haberleri
#Emeklilik Şartları
#Emeklilik primi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.