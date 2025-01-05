Emeklilik iptali ve maaş iadesi başladı! SGK binlerce emekli için harekete geçti

05 Ocak 2025 16:47 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:01

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), binlerce emeklinin peşine düştü. Yeni yıld binlerce emeklinin evine tebligatlar gönderildi. Milyonlarca emeklinin prim ödemeleri, geçmişe dönük incelemeye alındı. Emekli maaşı almaya devam eden vatandaşlar, söz konusu incelemeler sonucunda usulsüzlük yaptıkları tespit edilirse aylıkları yasal faiziyle birlikte geri ödeyecek.

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SGK​ yeni yılla birlikte harekete geçti. Binlerce emekli vatandaşın evine yazı gitti. Geriye dönük inceleme yapan Sosyal Güvenlik Kurumu, usulsüzlük​ yaptıkları tespit edilen emekliler için ağır yaptırımlar uygulayacak.

SGK TARAFINDAN EMEKLİLİK​ İPTALLERİ BAŞLADI

SGK, emeklilik primlerinde 'usulsüzlük' şüphesi bulunan kişiler için kolları sıvadı. Mevzuata aykırı bir durum tespit edilen kişilerin 3 iş günü içerisinde SGK ilçe müdürlüklerine gelerek ifade vermeleri istendi.

ÖDENEN EMEKLİ MAAŞLARININ İADESİNE KARAR VERİLECEK

Herhangi bir işte fiilen çalışmamasına karşın, emeklilik hakkı için kendisini sigortalı gösteren ve 'naylon şirketler' üzerinden emeklilik hakkı kazananlar için alarm verildi.

Emeklilerin, gerçek anlamda bir çalışma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilirse birçok kişinin emeklilik hakkı yanacak. Uzun zamandır emekli maaşı almaya devam eden vatandaşlar ise yasal faiziyle bu maaşları devlete geri ödeyecek.

SGK uzmanları, geriye dönük incelemelerin emeklilik tarihi itibarıyla 10 yıl boyunca sürdürülebileceğini ifade etti.