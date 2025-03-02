Emeklilik kıdem tazminatı hayalleri metrekareye sıkıştı! Altın ve konuta yenildi

Emeklilik kıdem tazminatı yıllar içinde altın ve konut karşısında önemli ölçüde eridi. Yükselen enflasyon, artan konut fiyatları ve değer kazanan altın karşısında, yıllarca çalışıp alınan tazminat, geçmişe kıyasla çok daha küçük bir ekonomik değer taşıyor. Asgari ücretlinin 25 yıllık emeklilik tazminatı, 1995 yılında 414 gram altın karşılıyordu. 2025’te ise bu oran 230 grama düştü. Emeklilik tazminatı alım gücünü yitirirken, ev alma gücü de azaldı.

Emeklilik tazminatı yıllar içinde altın karşısında önemli ölçüde değer kaybetti. Emeklilik kıdem tazminatı, işçinin emekli olması durumunda hesaplanan bir tazminat türüdür. Geçmiş yıllarda uzun yıllar aynı şirkette çalışanların emeklilik tazminatlarıyla ev, yazlık ya da araba aldıkları bilinen bir gerçekti. Ancak yıllar içinde emeklilik tazminatı ciddi ölçüde eridi. 1995 yılında 414 gram altın alan bir emekli, 2022 yılında sadece 185 gram altın alabilir hale geldi. Merkez Bankası verilerine göre de emeklilik tazminatı ile alınabilecek ev metrekaresi de azaldı.

EMEKLİLİK TAZMİNATI RESMEN ERİDİ

Emeklilik tazminatı, uzun yıllar çalışanların en büyük güvencelerinden biri olarak görülse de, ekonomik koşullar nedeniyle alım gücü her geçen yıl eriyor. Bir zamanlar emeklilik ikramiyesiyle ev, araba veya yazlık almak mümkünken, bugün aynı parayla alınabilenler oldukça sınırlı hale geldi.

ESKİDEN TAZMİNATLA EV ŞİMDİ ANCAK METREKARE ALINIYOR

İşte yıllar içinde emeklilik tazminatının altın ve konut karşısında nasıl değiştiğine dair çarpıcı veriler:

1990’lı yıllarda emeklilik tazminatıyla ortalama bir ev almak mümkündü.

2010’da bir emekli tazminatıyla 20 metrekare ev alınabiliyordu.

2019’da bu oran 23 metrekareye yükseldi ancak sonrasında sert düşüş başladı.

2022’de 11 metrekare, 2023’te 12 metrekare, 2024’te ise ancak 15 metrekare ev alınabiliyor. Yani, eskiden bir daire alabilen emeklilik tazminatı, bugün sadece bir odalık alanı karşılayabiliyor.

EMEKLİLİK KIDEM TAZMİNATIYLA ALINABİLEN GRAM ALTIN AZALDI

1995’te bir asgari ücretli, emeklilik tazminatıyla 414 gram altın alabiliyordu.

2005’te bu oran zirve yaparak 624 grama ulaştı.

2009’dan sonra ise düşüş başladı ve 2022’de 185 grama kadar geriledi.

2025’te tahmini olarak 230 gram altın alınabilecek.

30 yılda emeklilik tazminatıyla alınabilen gram altın oranı %45 azalmış durumda.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN HAYALLERİ DEĞİŞTİ

Eskiden emeklilik, birikimle yatırım yapma veya rahat bir hayat sürme fırsatı sunarken, bugün tazminatın alım gücü çok daha düşük. Özellikle asgari ücretli çalışanlar için emeklilik tazminatı, artık büyük bir yatırım aracı olmaktan çıkmış durumda.

Emeklilik tazminatı, Türkiye’nin ekonomik değişimleriyle birlikte eski gücünü büyük ölçüde kaybetti. Önceden hayaller kurduran tazminat, artık çalışanların geleceğe dair beklentilerini karşılamakta zorlanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular Emekli tazminatı ne demek? Emeklilik kıdem tazminatı, işçinin emekli olması durumunda hesaplanan bir tazminat türüdür. Bu tazminat, işçinin çalıştığı her tam yıl için belirli bir katsayı ile çarpılarak elde edilir. Bu katsayı, işçinin son brüt ücreti üzerinden belirlenir. Yıl bazında bu katsayılar birikerek toplam kıdem tazminatını oluşturur.