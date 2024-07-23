'Emeklilik sistemi değişecek' iddialarına son noktayı koydu: Uzman isim 3 kritik tarihi açıkladı

23 Temmuz 2024 13:24 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:52

Emeklilik sisteminin değişeceğine yönelik haberler sonrası kafalarda soru işaretleri oluştu. Hükümetin emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapacağı emeklilik yaşının kadınlar için 58’den 60’a, erkekler için 60'tan 65’e çıkartılacağı iddia edilmişti. SGK Uzmanı Emin Yılmaz TGRT Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye gireceğini ifade etti. İşte tüm detaylar…

EMEKLİLİKTE YAŞ DEĞŞİYOR MU?

Bazı yayın organlarında ortaya atılan iddialara göre, Emekli yaşı ve prim gün sayısı yeniden belirlenecek. Buna göre, emeklilik yaşı kadınlar için 58’den 60’a, erkekler için 60'tan 65’e çıkarılacak. Ayrıca, Herkes ödediği pirim miktarına göre maaş alacak. En düşük emekli maaşı alan ve geçinmekte zorlananlara sosyal yardım desteği sağlanacak.

YENİ YASAMA DÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise KKTC ziyareti dönüşünde gazetecilerin “Basına yansıyan bazı haberler var, emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık yapılıyor diye. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret.”

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada önemli detaylara vurgu yaparak şunları kaydetti:

3 KRİTİK TARİH

Emeklilik yaşıyla alakalı bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Çünkü buradaki haber doğrultusunda emeklilerimizin yaşının 58 -60 üzerinden sabitleneceği ile ilgili bir detay vardı.

Şu andaki emeklilik mevzuatına bakıldığı takdirde bizim 3 tane tarihimiz var. 8 Eylül 1999 öncesi 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası. Burada 1999 öncesinde geçtiğimiz sene mart ayında EYT yasasıyla yaş haddi kaldırılmıştı. Devamında da prim günleri ve de hizmet süresi sabit olarak yaklaşık 2 buçuk milyon kişi emekli oldu. Peyderpey 2 milyona yakın emekli de arkadan geliyor.

65 YAŞ DETAYI

2000 ile 2008 arasında olan emeklilik kriterine bakıldığı zaman kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş üzerinden prim ödeme günü de 7.000 gün üzerinden değişiklik arz ediyor. 2008 sonrasında emeklilik kriteri ile ilgili de burada 2 detay var.

Buradaki detayın birincisi 2035 senesine kadar 7.200 günü tamamlarsanız kadınlarda 60, erkeklerde 58 yaş kendiliğini koruyor. Devamında da 2045 yılına kadar 7.200 günü doldurursanız buradaki yaş haddi 65 yaşlara çıkıyor. Bu demek oluyor ki burada özellikle 2008 sonrası işe girenlerle ilgili 65 yaş detayı ortaya çıkıyor. Avrupa'da uygulanan yaş ortalaması da hep bu yönde.

TAMANLAYICI EMEKLİLİK HAYATIMIZA GİRECEK

Bir sonraki dönemde ne olacak? Kesin olacak olan durumu söyleyebilirim. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin hayatımıza gireceğinin ipuçları orta vadeli programda ve de AK Parti'nin seçim beyannamesinde verildi. Ayrıca dar gelirli olan emeklerimizle ilgili sosyal destekle alakalı bazı değişikliklerin olduğunu biliyoruz. Bunun 16 bakanlık kapsamında genişletileceğini de söyleyebiliriz.