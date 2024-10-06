Emeklilik sisteminde yaş değişikliği! AK Parti'den açıklama geldi: En düşük maaş...

06 Ekim 2024 16:09 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 17:02

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaşlarıyla ilgili hükümetten dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni emeklilik sistemine dair konuştu. Maaş farkıyla ilgili yasal düzenleme yapılabileceğini söyleyen Abdullah Güler, emeklilik yaşının değişebileceğinin sinyalini verdi. Güler en düşük emekli maaşıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşlarıyla ilgili hükümetten yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni emeklilik sisteminin detaylarına ilişkin konuştu. Maaş farkı için yasal düzenlememe yapılabileceğini kaydeden Abdullah Güler, 2 bakanlığın çalışmalarının sürdüğünü dile getirip konuya ilişkin hazırlanacak raporun yakın zamanda tamamlanacağını bildirdi. Emeklilik yaşı için dünyayı referans gösteren Güler, emeklilik yaşının yükseltilebileceğinin sinyallerini verdi. Güler, en düşük emekli maaşı için de desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Kanal 7'ye konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüde, kamu işçileri farklı bir statüde, SGK ve Bağkur da kendi statülerine sahip. Bunları incelediğimizde, 2024-2025 dönemine ilişkin belirgin farkların olmadığını görüyoruz." dedi

"MAAŞ FARKI İÇİN ARKADAŞLARIMIZ ÇALIŞIYOR"

Bazıları için yaş ve süre açısından çok az etkiliyor, bazılarında fazla etkiliyor gibi bir durum var. Etki analizini iyi ortaya koyalım, kaç kişi etkileniyor? 2024’te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarındaki maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa kanun düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu? Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Hakkaniyetli, adil, sürdürülebilir, kimseye haksızlık etmeden Çalışma Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız beraber çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar.

YASAL DÜZENLEME SİNYALİ

Bir kişi bile olsa ne ise durumu görelim. Mevcut emeklilerle alakalı değil, 2024 itibarıyla emekliliği hak etmiş, çalışma hayatına devam ediyor. Bu 2025’e 2026’ya 2027’de sonraki yıllarda emeklilik söz konusu olduğunda farklılık arz edebilir mi? Farklılık arz etse bile bir mağduriyete sebebiyet verebilir mi? Bunu göreceğiz. Makul bir çözümü yasal düzenleme gerekirse bakacağız.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELEBİLİR

Sosyal güvenlik ihtiyacı kesinlikle var. Bizim günümüzün en özel kavramı sürdürülebilirliktir. Daha hakkaniyetli bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz lazım. Gelişmiş batı toplumlarına bakın, 45’li 50’li yaşlarda emekli olamazsınız orada. EYT var, geçmişten gelen birçok yük var. Bizim yeniden prim miktarını, yaşı konuşmamız lazım. Geçmişten bugüne kadar biz bunu nasıl sürdürebiliriz? Daha gerçekçi primleri nasıl toplayabiliriz? Bunların hepsini konuşmamız lazım.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Merkezi bütçemizden her yıl çok yüksek miktarda bir kaynağı en düşük emekli maaşı alan emeklilerimize yönelik olarak destekleyerek onları 12 bin 500 liraya tamamlamaya çalışıyoruz. "