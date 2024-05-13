Bakan Şimşek duyurdu: Emeklilik ve personel alım sistemi değişiyor! 3 yıl sürecek

13 May 2024 11:08 - Güncelleme : 13 May 2024 11:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni paylaştı. Pakette dikkat çeken detaylardan biri emeklilik sistemi oldu. Bakan Şimşek, emeklilik ve personel alımını sistemli hale getireceklerini bildirdi.

PERSONEL ALIMI EMEKLİLİĞE GÖRE YAPILACAK!

Bakan Şimşek, kamuda tasarruf dönemi adı altında 3 yıl boyunca sürecek maddeleri açıkladı. Kamu hizmetinde, yeni araç alımına kadar her durumda yapılacak düzenlemede en dikkat çeken başlık personel alımı oldu. Personel alımının azaltılacağını duyuran Bakan Şimşek, bununla beraber kamudaki emeklilik sisteminin değişeceğinin altını çizdi.

3 yıl boyunca personel alımını emeklilik sistemine bağlayan Bakan Şimşek, "Kamuda yeni personel istihdamı 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar olacak. Toplam açıktan atama izin sayıları Bütçe kanununda belirlenecek. Hizmet içi eğitim ve toplantılar kamu tesislerinde yapılacak. Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilecek, aşan kısmı bütçeye gelir olarak kaydedilecek" dedi.