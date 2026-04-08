Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadele kapsamında denetim mekanizmalarını en üst düzeye taşıdı. Kurum, milyonlarca veriyi yapay zekâ destekli sistemler ve gelişmiş algoritmalar aracılığıyla inceleyerek, gerçekte çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişileri tek tek tespit ediyor. Bu yapı, usulsüz yollarla elde edilmeye çalışılan sigorta ve emeklilik haklarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

HABERİN ÖZETİ Emeklilik ve sigorta durumu sorgulama! Emekli maaşım iptal oldu mu? 245 bin kişinin iptal edildi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadele kapsamında yapay zeka destekli sistemlerle denetimlerini artırarak, gerçekte çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişileri tespit ediyor. SGK, sahte sigortalılık tespitinde sigorta kaydını iptal etmekle kalmayıp, ödenen aylıkları faiziyle geri alıyor ve sağlık giderlerini de tahsil ediyor. Fiili çalışma olmaksızın yapılan sigorta girişleri (hatır sigortası) ağır sonuçlar doğuruyor. SGK mevzuatına göre sigortalılığın geçerli olması için gerçek ve fiili çalışma zorunlu. Emeklilik, prim gün sayısı ve maaş bilgileri e-Devlet Kapısı üzerinden veya SGK il müdürlükleri aracılığıyla öğrenilebiliyor.

FAİZİYLE GERİ TAHSİL EDİLİYOR

SGK, sahte sigortalılık belirlenen vakalarda yalnızca sigorta kaydını iptal etmekle yetinmiyor. Emekli statüsündeki kişilerin aylıklarını kesiyor ve bugüne kadar yapılan ödemeleri faiziyle birlikte geri talep ediyor. Bunun yanı sıra söz konusu kişilerin sağlık giderlerini de tahsil ediyor. Süreç kapsamında hem sigortalı gibi gösterilen kişiler hem de bu düzeni kuranlar hakkında hukuki işlem başlatılıyor. Kamuoyunda “hatır sigortası” olarak adlandırılan, fiili çalışma olmaksızın yapılan sigorta girişlerinin ağır sonuçlar doğurduğu ifade ediliyor. SGK mevzuatına göre sigortalılığın geçerli kabul edilmesi için gerçek ve fiili çalışmanın zorunlu olduğu özellikle belirtiliyor.

EMEKLİLİK VE SİGORTA DURUMU SORGULAMA

Emeklilik statüsü, prim gün sayısı ve maaş bilgileri en hızlı e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden, “Sosyal Güvenlik Kurumu” menüsü altındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” ya da “4A/4B/4C Emekli Aylık Bilgisi” hizmetleri kullanılarak öğrenilebilir. Ayrıca e-SGK sistemi veya SGK il müdürlükleri aracılığıyla da şahsen bilgi edinmek mümkündür.