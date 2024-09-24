Emeklilik yaşı 4 yıl azaldı 49 oldu! SGK'da önemli değişiklik: Emekli sayısı sigortalı çalışan sayısını geçti

24 Eylül 2024 12:12 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:59

Kadınlarda ve erkeklerde emeklilik yaşı düştü. Son düzenlemeler ile birlikte emeklilik yaşı 4 yıl azalarak 49 oldu. SGK 2023 yılı istatistikleri emekli sayısının bazı illerde sigortalı çalışan sayısını geçtiğini ortaya koydu. EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olanlar SGK'da önemli değişikliklere yol açtı. Emekli maaşı alanların sayısı önceki yıla göre 2 milyon kişi artarak 2023 yılında 11,5 milyon kişi oldu.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 28 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştı. EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerini değiştirdi. Emekli maaşı alanların sayısı 2023 yılında 11,5 milyon kişiye ulaştı. 5 ilde emekliler çalışanların sayısını geçti.

EMEKLİLİK YAŞI 49 OLDU

SGK 2023 yılı istatistiklerine göre, illere göre emekli ve aktif sigortalı sayıları belli oldu. SGK istatistiklerine göre, EYT düzenlemesinin etkisiyle Sinop, Balıkesir, Bartın, Giresun ve Zonguldak'ta emeklilerin sayısı, aktif sigortalıları geçti.

Habertürk'ün haberine göre, bu illerde emekli olanların ortalama yaşı 4 yıl azalarak 49'a düştü. Aktif çalışan sayısının içinde stajyer, çırak, kursiyer gibi prim ödemeyen kişiler de bulunuyor. Ölüm aylığı alanlar ile birlikte toplam emekli sayısı dosya bazında 13,1 milyondan 15,2 milyona, kişi bazında ise 13,9 milyondan 16 milyon kişi oldu. Sigortalı çalışan sayısı 2022’de 23 milyon 741 bin kişi iken 2023 yılında 1,7 milyon azalarak 23 milyon 21 bin kişiye düştü.

İLLERE GÖRE EMEKLİ VE AKTİF SİGORTALI SAYILARI

43 YAŞINDA EMEKLİ OLDULAR

2022 yılında emeklilik yaşı kadın ve erkeklerin ortalama yaşı 53 iken, 2023 yılında erkeklerde 49’a, kadınlarda 48 oldu. EYT sonrası Kadın ve erkeklerin ortalama yaşı ise 4 yıl azalarak 53’ten 49’a geriledi. EYT ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlardan prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getiren kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabiliyor.

EYT öncesi 30’lu yaşlarda emeklilik hakkı sadece engelliler için geçerli.