Emeklilik yaşı 65 oldu! O tarihte işe başlayanlara kötü haber

2008 yılında yapılan düzenleme ile kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı 65’e çıkarıldı. 30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik yaşı, prim günlerini tamamlama tarihlerine göre kademeli olarak artacak. Uzmanlar özellikle 2019 ve 2023 yıllarına dikkat çekerek, belirli bir kesim için artık fiilen 65 yaşın geçerli olduğunu vurguluyor. İşte bilinmesi gereken tüm detaylar…

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için emeklilik şartları prim günlerine göre belirleniyor. Bu kapsamda, belirlenen prim gün sayısını tamamlayan kişiler yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor. Ancak, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanıyor.

EMEKLİLİK YAŞI KADEMELİ OLARAK ARTIYOR

2008 yılında yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı her iki senede bir artacak şekilde yeniden belirlendi. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan çalışanların emeklilik yaşı, prim günlerini tamamladıkları yıla göre değişiklik gösterecek. Bu grupta yer alan işçiler için 7.200 gün, memur ve esnaflar için ise 9.000 prim günü doldurma şartı bulunuyor.

2044 VE SONRASI İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Prim gün sayısını 2044 yılı ve sonrasında tamamlayan erkekler, 65 yaşından önce emekli olamayacak. Kadınların emeklilik yaşı ise 2048 yılından itibaren 65’e yükselecek. Gazeteci Ahmet Kıvanç’ın değerlendirmelerine göre, günümüzde çalışma hayatında bulunan birçok kişi bu yeni düzenlemeye tabi olacak.

EMEKLİLİK YAŞI 65 OLANLAR KİMLER?

Örneğin, memur ve esnaf statüsünde sigortalı çalışmaya 2019 yılında başlayan erkekler ile 2023 yılında çalışmaya başlayan kadınlar için emeklilik yaşı fiilen 65 olarak uygulanacak.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayan işçi, memur ve esnaflar, 5.400 prim günüyle kısmi emeklilik hakkına sahip olabilecek. Ancak, tam

emeklilik için işçilerde 7.200, memur ve esnaflarda ise 9.000 prim günü doldurma şartı bulunuyor. Bu kişiler, normal emeklilik yaşlarına üç yıl eklenerek emekli olabilecek. Bununla birlikte, emeklilik yaşları hiçbir şekilde 65’i aşmayacak.

7 YIL KURALI KALDIRILDI

30 Nisan 2008 tarihinden önce sigortalı olmuş ve birden fazla statüde çalışmış kişiler için emeklilik statüsü, son yedi yılda hangi statüde daha fazla prim ödediklerine göre belirleniyordu. Ancak, bu kural 2008 sonrası sigortalılar için geçerli olmayacak.



Emeklilik süreciyle ilgili bu yeni düzenlemeler, özellikle genç çalışanları yakından ilgilendiriyor. Gelecek yıllarda emeklilik planlamasını yaparken prim günlerini ve emeklilik yaşlarını dikkate almak büyük önem taşıyor.