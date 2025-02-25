Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Emeklilik yaşı 65 oldu! O tarihte işe başlayanlara kötü haber

2008 yılında yapılan düzenleme ile kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı 65’e çıkarıldı. 30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik yaşı, prim günlerini tamamlama tarihlerine göre kademeli olarak artacak. Uzmanlar özellikle 2019 ve 2023 yıllarına dikkat çekerek, belirli bir kesim için artık fiilen 65 yaşın geçerli olduğunu vurguluyor. İşte bilinmesi gereken tüm detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 16:35

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için emeklilik şartları prim günlerine göre belirleniyor. Bu kapsamda, belirlenen prim gün sayısını tamamlayan kişiler yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor. Ancak, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanıyor.

EMEKLİLİK YAŞI KADEMELİ OLARAK ARTIYOR

2008 yılında yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı her iki senede bir artacak şekilde yeniden belirlendi. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan çalışanların emeklilik yaşı, prim günlerini tamamladıkları yıla göre değişiklik gösterecek. Bu grupta yer alan işçiler için 7.200 gün, memur ve esnaflar için ise 9.000 prim günü doldurma şartı bulunuyor.

2044 VE SONRASI İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Prim gün sayısını 2044 yılı ve sonrasında tamamlayan erkekler, 65 yaşından önce emekli olamayacak. Kadınların emeklilik yaşı ise 2048 yılından itibaren 65’e yükselecek. Gazeteci Ahmet Kıvanç’ın değerlendirmelerine göre, günümüzde çalışma hayatında bulunan birçok kişi bu yeni düzenlemeye tabi olacak.

EMEKLİLİK YAŞI 65 OLANLAR KİMLER?

Örneğin, memur ve esnaf statüsünde sigortalı çalışmaya 2019 yılında başlayan erkekler ile 2023 yılında çalışmaya başlayan kadınlar için emeklilik yaşı fiilen 65 olarak uygulanacak.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayan işçi, memur ve esnaflar, 5.400 prim günüyle kısmi emeklilik hakkına sahip olabilecek. Ancak, tam

emeklilik için işçilerde 7.200, memur ve esnaflarda ise 9.000 prim günü doldurma şartı bulunuyor. Bu kişiler, normal emeklilik yaşlarına üç yıl eklenerek emekli olabilecek. Bununla birlikte, emeklilik yaşları hiçbir şekilde 65’i aşmayacak.

7 YIL KURALI KALDIRILDI

30 Nisan 2008 tarihinden önce sigortalı olmuş ve birden fazla statüde çalışmış kişiler için emeklilik statüsü, son yedi yılda hangi statüde daha fazla prim ödediklerine göre belirleniyordu. Ancak, bu kural 2008 sonrası sigortalılar için geçerli olmayacak.

Emeklilik süreciyle ilgili bu yeni düzenlemeler, özellikle genç çalışanları yakından ilgilendiriyor. Gelecek yıllarda emeklilik planlamasını yaparken prim günlerini ve emeklilik yaşlarını dikkate almak büyük önem taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2008 sonrası emeklilikte çalışmak yasak mı? Emeklilik kanunu araştırılıyor
2008'den sonra göreve başlayan memurların maaşı artacak mı? 3600 ek gösterge, 2008 sonrası çalışan kamu personelinin maaşını etkileyecek mi?

Sıkça Sorulan Sorular

2008 kademeli emeklilik olacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi uygulanacak. Bu sistemde, sigortalı olmak için gerekli prim gün sayısı ve yaş şartı, sigortalının çalışma süresine göre şekillenecek.
ETİKETLER
#kademeli emeklilik
#emeklilik yaşı
#Erken Emekli Olabilmek
#Kadınlar İçin Erken Emeklilik
#Emekli Haberleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.