Emeklilik yaşı değişiyor! 2025 programında açıklandı: Emekli aylık bağlama sistemi de sil baştan

31 Ekim 2024 09:43 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:15

Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı programında atılacak yeni adımlar açıklandı. Programa göre emekli aylık bağlama sistemi değişecek, emeklilik yaşı artacak, esnafa, çiftçiye özel sigorta modeli gelecek ve teşvikler sadeleşecek. Ayrıca yeni dönemde hibrit, kısa ve evden çalışma modelleri hayata geçecek. İşte düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar ve emekliler için yeni sistemin detayları.

Emekliye memura refah payı ve seyyanen zam! SSK ve Bağkur emeklisi için iki ihtimal var

Emekliye memura refah payı ve seyyanen zam! SSK ve Bağkur emeklisi için iki ihtimal var

Resmi Gazete'de 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı. Yeni programa göre emeklilik yaşı ve aylık bağlamaya yeni düzen geliyor. Buna göre emeklilik yaşı artacak. Yeni sistem çalışanların daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek. Kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılacak.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı programında, emeklilik yaşının “doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa” uyumlu bir şekilde belirleneceği ve otomatik olarak ayarlanacağı ifade edildi. Bu kapsamda 2025 yılında emeklilik yaşı yükselecek. Türkiye'de emeklilik yaşının artışı konusu, resmi olarak bu şekilde yansıtıldı.

Türkiye'de emeklilik yaşı, 2000'li yıllarda 65 iken ortalama yaşam beklentisi ise 68 yıl olarak hesaplanıyordu. Günümüzde beklenen yaşam süresi Türkiye genelinde 77.3 yıl oldu. Buna göre de emeklilik yaşının artması kaçınılmaz görünüyor.

AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı programında sosyal sigorta sisteminde atılacak yeni adımlara göre; aylık bağlama sistemi değişecek. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde tekrar düzenlenecek.

2024/Ocak ayında yüzde 49,25 ve 2024/Temmuz ödeme döneminde (tahmini) yüzde 27 oranında artırılarak aylık hesaplanıyordu.

SOSYAL SİGORTA SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Yeni sistem çalışanların daha çok istihdamda kalmasını teşvik ederken, hibrit, kısa ve evden çalışma modelleri hayata geçecek. Sosyal sigorta sisteminde prim tabanının genişletilmesi, finansal sürdürülebilirlik ve aktif-pasif dengesinin artırılması için köklü düzenlemeler yapılacak. Esnafa, çiftçiye özel sigorta modeli gelecek. Düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplar için mikro sigorta programları geliştirilecek. Kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Öte yandan tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) ile ilgili planlar da var ancak sendikaların kıdem tazminatının bu düzenlemeye dahil edilmesi nedeniyle karşı çıktığı ifade ediliyor.