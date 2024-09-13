Emeklilik yaşı yükseldi! Doğum tarihlerine göre kademeli olarak yürürlüğe girecek

13 Eylül 2024 13:17 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 13:32

Sosyal güvenlik tehlikesi yetkilileri harekete geçirdi. Emeklilik yaşı arttı. Küçülen nüfusu ve yaşlanan iş gücü sorununu çözmek amacıyla, gelecek yıldan itibaren işçiler için emeklilik yaşı yükselecek. Değişiklik, insanların doğum tarihlerine göre kademeli olarak yürürlüğe girecek.

Çin emeklilik yaşını yükseltiyor. Ülkenin yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, hafta başında söz konusu tedbiri gözden geçireceğine dair ani bir duyurunun ardından Cuma günü yeni politikayı geçirdi. Politika değişikliği 15 yıl boyunca gerçekleştirilecek. Erkekler için emeklilik yaşı​ 63'e, kadınlar içinse işlerine bağlı olarak 55 veya 58'e çıkarılacak. Mevcut emeklilik yaşı​ mavi yakalı işlerde erkekler için 60, kadınlar için 50 ve beyaz yakalı işlerde kadınlar için 55'di.

EMEKLİLİK YAŞI​ YÜKSELİYOR

Ekonomik durgunluk ve hızla yaşlanan nüfus​ nedeniyle sıkıntı yaşayan Çin, devlet çalışanlarının emekli olması gereken yaş sınırını alışılmadık derecede düşük tutma yönünde bir adım attı.

Çin’de emeklilik yaşı​ 46 yıl sonra ilk kez artırılacak. Çin yasama organının duyurusuna göre politika ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacak. Değişiklik, insanların doğum tarihlerine göre kademeli olarak yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, demografik baskıların bu hareketi uzun zamandır geciktirdiğini ifade etti. 2023'ün sonunda Çin'de 60 yaş üstü yaklaşık 300 milyon insan tespit edildi. 2035'te bu rakamın 400 milyona, yani ABD nüfusundan daha fazla olması bekleniyor. Çin Sosyal Bilimler Akademisi de daha önce kamu emeklilik fonunun o yıl parasız kalacağını tahmin etti.

1978'DEN BU YANA BİR İLK

Çin, 1978'den bu yana ilk kez emeklilik yaşını yükseltmeye hazırlanıyor. Bu kararın iş gücündeki düşüşü yavaşlatması bekleniyor. Ülkenin en üst düzey yasa koyucuları, çalışanların emekliliğini kademeli olarak erteleme planını onayladı.

Ülkenin en üst düzey yasama organı ayrıca yetkililere çalışanların haklarını koruma ve yaşlı bakımını iyileştirme çağrısında bulundu ve Çin'in kabinesi olan Devlet Konseyi'ne gerekli durumlarda önlemleri ayarlama yetkisi verdi.

Onay, iktidardaki Komünist Parti'nin emeklilik yaşının "gönüllü ve esnek bir şekilde" artırılacağı yönündeki Temmuz ayındaki duyurusunun ardından geldi. Daha fazla insanın daha uzun süre çalışmasına izin verilmesi, dünyanın ikinci büyük ekonomisini etkileyen demografik olumsuzlukları dengeleyecek olsa da, ekonomik yavaşlamanın ortasında halkın hoşnutsuzluğunu artırma riski taşıyor.

BİRÇOK KİŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Üst meclisin bu hafta başında planı tartışması sosyal medyada öfke patlamasına yol açtı, birçok kişi durgun bir iş piyasasından şikayet etti. Bazı kullanıcılar ayrıca işverenlerin genellikle yaşlı adaylara karşı ayrımcılık yaptığını ve hükümetin geçen ay ele alacağına söz verdiği bir sorun olduğunu belirtti.

Çin'in emeklilik yaşı​, yaşam beklentisinin önemli ölçüde artmasına rağmen dünyanın en düşükleri arasında. Daha büyük bir vergi tabanı ve sosyal yardımlara erişimin gecikmesi, nüfusun hızla yaşlanması ve doğum oranının geçen yıl rekor seviyeye düşmesiyle birlikte hükümet emeklilik fonlarını finanse etme baskısını azaltmayı planlıyor.

ABD'DE DE SOSYAL GÜVENLİK​ FONU TEHLİKEDE

Emeklilik ve sosyal güvenlik​ gibi sosyal yardımlar üzerindeki baskı, Çin'e özgü bir sorun değil. ABD de bu sorunla karşı karşıya çünkü analizler, Sosyal Güvenlik​ fonunun şu anda 2033'e kadar insanlara tam ödeme yapamayacağını ifade etti. Ancak yaşlı nüfusunun fazla olduğu Çin'de zorluk çok daha büyük.