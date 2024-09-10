Emeklilik yaşı yükselecek mi? Milyonlara çift emekli maaşı fırsatı! Uzman isim canlı yayında açıkladı

10 Eylül 2024 13:21 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:28

Meclis’in yeni dönemde en önemli gündemlerinden biri milyonları ilgilendiren yeni emeklilik sistemi olacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için detaylar belli olmaya başlarken ‘Emeklilik yaşı yükselecek mi?’ sorusu sık sık gündeme geliyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emeklilik sisteminde yaşanacak değişimleri anlatarak emeklilik yaşı ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.

İşçi primi, işveren ve devlet desteği sağlanarak 3 koldan oluşan birikimle hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için çalışmaların başlaması bekleniyor. Bununla beraber emeklilik sisteminin tamamında yeni düzenleme sinyali hükümet tarafından verildi. Peki, ‘Emeklilik yaşı yükselecek mi?’ SGK Uzmanı Emin Yılmaz TGRT Haber ekranlarında milyonları ilgilendiren açıklamalar yaptı.

İKİNCİ BİR EMEKLİ MAAŞI GELECEK

SGK Uzmanı Emin Yılmaz mevcut durumda uygulanan otomatik katılık sisteminin tamamen ortadan kalkacağını yerine Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin geleceğini ifade etti.

TES’te işçiden yüzde 3 prim kesintisi yapılacağını anlatan Yılmaz, bu sistemde yenilik olarak işverenin de dahil olacağını ifade etti.

Yılmaz şu an yüzde 25 olarak uygulanan devlet katkısının TES’te de devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi:

İşçi bir havuz içerisinde biriken finansal enstrümanlar vasıtasıyla ekstra gelir sağlayacak. Buradaki birikimleri borsada, devlet tahvilinde, repoda kullanabilecek. Yeri geldiğinde altın gibi farklı likiditeler de satın alınılabilecek.

Sistemin şartlarını yerine getirenler buradan ikinci bir emeklilik maaşı alacak. Tek emekli maaşı ile geçinemeyen dar gelirli emeklilere ikincil bir maaş olarak yansıyacak.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK Mİ?

Emin Yılmaz çok tartışılan emeklilik yaşı ile ilgili de şunları kaydetti: Orta Vadeli Program’da ikincil emeklilik olarak tanımlanıyor. Siz tamamlayıcı emeklilik sistemi içinde ne kadar çok kalırsanız o kadar çok prim kesintiniz olacak. Ne kadar fazla yatırırsanız TES’te de emekli olduğunuz takdirde o kadar çok maaş alacaksınız.

Şu an uygulanan emeklilik sisteminde farklı yaşlar söz konusu. Buradaki yaşlara bakıldığında 1 Mayıs 2008’den sonra işe girenler 7200 günü 2035 senesine kadar tamamlarsa 60 yaşında, devamında her iki yılda bir olmak üzere süreyi uzatırsanız 60,61, 62 şeklinde 65’lere varan yaşlar söz konusu.

Bununla ilgili hükümet kanadının bir çalışması olduğunu şu an için tahmin etmiyorum. Yani yaşların 65’ten değil de 67’ye 70’e 72’ye çıkmasını şu an için öngörmüyorum.