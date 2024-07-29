Emeklilikte 1999-2000 tarihlerine dikkat! 3600 prim gününü doldurana kısmi emeklilik: İşte tüm detaylar...

29 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:34

Milyonların hayali prim günlerini tamamlayarak tüm şartları yerine getirip emekli olmak. 2023 yılında EYT yasasının çıkmasının ardından emeklilik sistemiyle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi gündeme geldi. Yeni dönemde emeklilik sistemi ile ilgili yenilikler yapılması bekleniyor. Kısmi emeklilik ise tam anlamıyla şartları sağlayamayanlar için yeni bir kapı aralıyor.

KISMİ EMEKLİLİKTE KRİTİK TARİHLER

Kısmi emeklilikte sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartı 3 önemli kriter olarak biliniyor. 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak ilk şartlardan biri olurken 3600 prim gün sayısını da doldurmuş olmak gerekiyor. Ayrıca kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmak şartlara arasında.

Kısmi emeklilikte 1999 ve 2000 yılı sonrası için şartlar değişiyor.

1999 öncesinde sigorta girişi yapılan bir çalışanın 15 yıl sigortalılık süresine sahip olması ve 3600 prim gününü tamamlamış olması gerekiyor.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlarda kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşını doldurma şartı yer alıyor.

Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 yıl çalışılmış olması gerekiyor.

2000 SONRASI İÇİN ŞARTLAR DEĞİŞİYOR

BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışanlar için şart yeniden değişiyor. 2000 sonrası sigorta girişi yapılanlar için emeklilik şartları şu şekilde:

SSK’lı çalışan kadının 20 yıl sigortalı olması ve 5000-5975 prim gün sayısına sahip olması gerekiyor. SSK’lı erkekte Sigortalılık süresi 25 yıl, prim gün sayısı 5000-5975 olmalı. Bağ-Kurlu kadın için prim gün sayısı 7200 olurken kısmı emeklilikten yararlanmak isteyen erkek için gün sayısı 9000 güne çıkıyor.

TARIM İŞÇİLERİ İÇİN YAŞ ŞARTSIZ EMEKLİLİK

Öte yandan EYT düzenlemeleri kapsamında, tarım işçileri için de özel bir düzenleme yapıldı. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamış olan tarım işçileri, 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi şartlarını yerine getirdiklerinde, yaş şartı aranmaksızın emekli oluyor.

12.5 YIL DETAYI

2008 yılı öncesi SSK'lı olanlar için prim gün şartı 4500 güne yani 12.5 yıla denk geliyor. Bunun yanında, 25 yıl sigortalılık ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da bu kapsamda zorunlu hale geliyor.