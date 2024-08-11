Emeklilikte 9/9/99 çıkmazı! Kademeli emeklilik sistemi tablosu ortaya çıktı

11 Ağustos 2024 14:26 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 14:56

Sigorta başlangıç tarihleri 1999 yılından sonra olanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde torba yasada kademeli emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında gelişmeler özellikle 2000 ve 20008 arası sigorta girişi bulunan çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, işe giriş yılına göre bir kademeli emeklilik tablosu oluşturup Bakanlığa sunduklarını açıkladı. Gözler şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi.

EMEKLİLİKTE 9/9/99 ÇIKMAZI

Kademeli emeklilik isminden de anlaşılabileceği gibi belirli bir tarih aralığında çalışmaya başlayan kişilerin emeklilik yaşını kademeli bir şekilde belirlemeyi amaçlıyor.

Buna göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya hayatına giren kişileri kapsıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi uygulanması bekleniyor.

Bu sistemde, sigortalı olmak için gerekli prim gün sayısı ve yaş şartı, sigortalının çalışma süresine göre şekillenmesi talep edildi.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu'nun TGRT Haber TV'ye yaptığı açıklamaları şöyle;

"9 Eylül 1999 sonrası çalışanların hayatı 8 Eylül öncesi çalışanların hayatlarından daha değersiz değil. Bizler prim olarak çok yüksek sayılara sahibiz. Yaş olarak da 46-52 bant aralığındayız. Şu an akranlarımınız emekli olduğu primin iki katını vermemize rağmen onlardan 17-20 sene sonra geç emekliliğe mahkum edildik.

1 GÜN FARK İLE 17 YIL SONRA EMEKLİLİK

Diyelim ki 8 Eylül günü sabah vardiyasında işe başlayan bir kişi 43 yaş aralığında 5 bin prim ile emeklilik hakkı kazandı.

Ama akşam vardiyasında işe başlayan bir kişi 17 yıl sonra geç emekliliğe mahkum ediliyor. Yani bir gün içinde aynı anda işe başlayan insanlar arasında bile 17.00'dan sonra SGK'ya giriş yapılamadığı ve 9 Eylül sabahına sarktığı için 17 yıl fark oluşuyor. Canlı örnekler var elimizde. Çok fazla acı hikayeler mevcut. Bunun karşılığı 17 yıl olmamalı.

9 EYLÜL SONRASI EMEKLİ MAĞDURİYETİ

Tabi bu talihsizlik bize 8 Eylül 1999'da vurmadı 3 Mart 2023'te vurdu. 3 Mart 2023'te aynı yasada olmamıza rağmen devlet cımbız gibi sadece 8 Eylül ve öncesini alıp yaş şartsız emekli yaptı. 60 yaşı komple orada bıraktı. Devlet burada bütün çalışanlarını cezalandırdı. Bu yasa eksik ve hatalı çıktı.

Bizleri de kademeli olarak sisteme daha yumuşak bir şekilde dahil etmeleri gerekiyordu.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU OLUŞTURULDU

1999 ve 2008 arası 4 buçuk milyon kadar kişi bu emeklilik sorununu yaşıyor.

Biz işe giriş yılına göre bir kademeli emeklilik tablosu oluşturduk. Ama bunun ne olduğu aslında çok önemli değil. Birçok örnekleme var. Doğum yılına göre, yaş şartına göre, prime göre kademeli emeklilik var. Yeter ki çözmek istesinler. Bunun yapılabilir örnekleri çok fazla.

Bizler çalışmalarımızı Çalışma Bakanlığına kadar sunduk.

Sisteme bir kerede milyonlarca insan girişi olmamalı. Bunun farkındayız. Bu sistemin kaldırabileceği bir şey değil.

9 Eylül 1999'dan sonra her işe giriş yılının karşılığına bir yaş skalası geliyor. Örneğin 2000 girişliler EYT'nin bittiği yerde 43, 2001 44 yaş, 2002 45 yaş gibi birer yaş birer sene aralıklarla ileriye doğru uzanan bir kademe istiyoruz. Ama aynı zamanda 2008'den sonra da 65 yaşa kadar uzanan bir emeklilik sistemi var.

Kademeli emeklilik gelirse her sene sisteme 300-350 bin civarı bir giriş olacak. Hiçbir şekilde maliyeti, bütçeyi veya şu anki tasarruf planlarını etkileyecek bir rakam değil.

2008 sonrası için de bu ülkede 65 yaş emekliliğin mümkün olmadığını ve bu yaşın geriye çekilmesi taleplerinde ısrarcıyız."