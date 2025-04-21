Emeklilikte kıdem tazminatı şansı doğdu! SGK girişi 1999-2015 arası olanlar dikkat

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışana güzel haber geldi. SGK girişi 1999 ile 2015 arasında olanlar için kıdem tazminatı alma yolu netleşti. Özellikle prim gününü doldurup yaş şartını bekleyenler için 4500 ila 5400 gün arası primle tazminat hakkı doğdu. İşte detaylar...

Sosyal güvenlik sisteminde son dönemlerde yaşanan gelişmeler, emeklilikte yaşı bekleyen ancak prim ve hizmet süresini doldurmuş olan vatandaşlar için yeni fırsatlar doğurdu. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi yapanlar için 25 yıl şartı 2025 itibarıyla dolmaya başlıyor. Bu da, çalıştıkları iş yerinden kıdem tazminatı alarak ayrılmak isteyenler için yeni bir pencere anlamına geliyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı, belirli koşullar sağlandığında çalışanların işten ayrılırken hak ettiği önemli bir ödeme. Ancak bu hakkı elde etmek için hem işçi hem de işveren tarafında bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. En az bir yıl aynı iş yerinde çalışmış olmak ve 4A (SSK) kapsamında sigortalı bulunmak bunların başında geliyor.

İşte kıdem tazminatı hakkı doğuran durumlar:

İşveren tarafından geçerli sebepler dışında işten çıkarılmak

İşçinin sağlık, ahlaki veya ekonomik gerekçelerle sözleşmeyi feshetmesi

Erkek çalışan için askerlik nedeniyle ayrılma

Kadın çalışanın evlendikten sonra 1 yıl içinde ayrılması

İşçinin vefatı

Emeklilik şartlarının sağlanması ve SGK'dan alınacak yazıyla işverene bildirilmesi

HANGİ DÖNEME GÖRE KAÇ GÜN PRİM GEREKİYOR?

Sigorta başlangıç tarihi, kıdem tazminatına hak kazanma sürecinde kilit öneme sahip. Emeklilik şartları ve prim gün sayıları, başlangıç yılına göre değişkenlik gösteriyor. İşte yıllara göre gerekli prim gün sayıları:



SGK YAZISI DETAYINA DİKKAT!

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almak isteyen çalışanların öncelikle SGK'dan resmi bir yazı alması gerekiyor. Bu yazı, işverene sunulduğunda işten çıkış nedeni “emeklilik” olarak gösteriliyor ve tazminat ödemesi yasal güvence altına giriyor. Askerlik ya da evlilik nedeniyle işten ayrılacak olanlar da aynı şekilde durumu belgeleyerek bu haktan yararlanabiliyor.