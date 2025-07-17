Emekli maaşları değişecek! Farklı prime farklı maaş

AK Parti'nin Kızılcahamam'daki istişare toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek!in "Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da emeklilik sistemi ile ilgili çalışma yapıldığını, sistemin ödenen prim kadar maaş alınması yönünde revize edilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

KİRA KRİZİ İÇİN DAR GELİRLİYE ÇÖZÜM

Kira fiyatları konusunda da Bakan Şimşek'in, Türkiye’de dar gelirli grupların en fazla yüksek kiralardan etkilendiğini, enflasyon üzerindeki en büyük etkinin de yine kira fiyatları olduğunu söylediği aktarıldı.

KİRADA 30-40-50 VADESİ

Yüksek kira fiyatlarının düşürülmesi için konut arzının artırılması gerekliliğine dikkat çektiği belirtilen Bakan Şimşek'in "Enflasyon oranı yüzde 5 de olsa, konuttaki arz açığını kapatmadan, fiyatlar istenilen noktaya gelmez. Çünkü arz açığı var. Bunu gidermek için, Türkiye’deki yüzde 15’lik kesimin konut sahibi olabilmeleri için yeni planlamalar olmalı. Mesela daha uzun vadeli, gerekirse 30-40-50 yıllık vadelerde, bu kesimin konut sahibi olması sağlanmalı" dediği aktarıldı.