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 | Bengü Sarıkuş

Emekli maaşları değişecek! Farklı prime farklı maaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" dediği belirtildi. Vatandaşın gündeminde yüksek kiralar da yer almaya devam ediyor. Buna dair de Bakan Şimşek'in konuttaki arz açığını kapatmak için "Gerekirse 30-40-50 yıllık vadelerde dar gelirli kesimin konut sahibi olması sağlanmalı" dediği bilgisi alındı. İşte detaylar...

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Emekli maaşları değişecek! Farklı prime farklı maaş
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:19

AK Parti'nin Kızılcahamam'daki istişare toplantısında Mehmet Şimşek!in "Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da sistemi ile ilgili çalışma yapıldığını, sistemin ödenen prim kadar maaş alınması yönünde revize edilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Emekli maaşları değişecek! Farklı prime farklı maaş

KİRA KRİZİ İÇİN DAR GELİRLİYE ÇÖZÜM

fiyatları konusunda da Bakan Şimşek'in, Türkiye’de grupların en fazla yüksek kiralardan etkilendiğini, üzerindeki en büyük etkinin de yine kira fiyatları olduğunu söylediği aktarıldı.

Emekli maaşları değişecek! Farklı prime farklı maaş

KİRADA 30-40-50 VADESİ

Yüksek kira fiyatlarının düşürülmesi için arzının artırılması gerekliliğine dikkat çektiği belirtilen Bakan Şimşek'in "Enflasyon oranı yüzde 5 de olsa, konuttaki arz açığını kapatmadan, fiyatlar istenilen noktaya gelmez. Çünkü arz açığı var. Bunu gidermek için, Türkiye’deki yüzde 15’lik kesimin konut sahibi olabilmeleri için yeni planlamalar olmalı. Mesela daha uzun vadeli, gerekirse 30-40-50 yıllık vadelerde, bu kesimin konut sahibi olması sağlanmalı" dediği aktarıldı.

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ETİKETLER
#konut
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#Kira Krizi
#Ekonomi
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