Emeklilikte yaş koşulu tartışması! 2035’a kadar 65 yaş şartı gelecek iddiası

08 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:31

Emeklilik Sistemi reformu yeni dönemde hükümetin listesinin baş sıralarında yer alacak. Emeklilik sisteminin değişeceği ve 65 yaş şartının getirileceği konuşuluyor. Bununla beraber primlerin miktarı ne kadar süre ödendiği ve yaş koşulu aylık bağlama oranları üzerinde etki edecek. Yaş koşulunun değiştirilmesi ve 2035’e kadar 65 yaş şartının getirilmesi üzerinde konuşuluyor.

Hükümetin bu yıl emeklilik​ sisteminden köklü bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı​, ödenen prim ve bağlanan aylık arasındaki dengesizliklerin giderilmesi ve emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemelerin yeniden masaya gelmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı​ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yıl emekli olacaklar ile önümüzdeki yıl emekli olacaklar arasında yüzde 30’luk zam farkının giderilmesi için çalışıyor. Bu düzenlemeler arasında yaş şartı ile ilgili çalışmalar yakından takip ediliyor.

HER 6 ÇALIŞANA KARŞILIK BİR EMEKLİ

Habertürk’te yer alan habere göre, Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de halihazırda 27 milyon 240 bin çalışana karşılık, 16 milyon 120 bin emekli var. Aradaki oran 1.6. Bu da her 6.1 çalışana karşılık bir emekli bulunuyor demek.

Avrupa ülkelerinde ise en kötü ihtimalle 3 çalışana karşılık bir emekliyi sistem sübvanse ediyor. Stajyer ve çıraklık sigortalarını da çıkardığınızda emekli-çalışan oranı 1.4’e kadar düşüyor. Türkiye’de 9 ilde emekli sayısı, çalışan sayısını geçmiş durumda.

65 YAŞA ÇIKARILACAK

Emeklilik Sistemi Reformu çalışmasının iki önemli konusu yaş ve ödenen prim gün sayısı. Mevcut yasada 2035’e kadar emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş koşulu bulunuyor. 2035’ten sonra ise herkes için 65 yaş koşulu var. İddialara göre yeni düzenlemede yaş koşulunun değiştirilmesi ve 2035’a kadar 65 yaş şartının getirilmesi planlanıyor.