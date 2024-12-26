Emeklilikte yüzde 30 avantajına 'düşük asgari ücret' engeli! İsa Karakaş'tan kritik emekli uyarısı

26 Aralık 2024 11:51 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:02

Düşük asgari ücret emekli vatandaşları da kara kara düşündürüyor. Emekli ve memur zammının açıklanmasına kısa bir süre kala SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan emeklilik dilekçesi vereceklere kritik uyarılar geldi. Peki, düşük asgari ücret emeklilikte yüzde 30 avantajı nasıl etkileyecek? İşte avantajlı emeklilikte dikkat çeken detay.

Asgari ücretin açıklanmasından sonra özellikle emeklilik​ hazırlığı yapanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Düşük asgari ücret​ emeklilikte yüzde 30 avantajı nasıl etkileyecek, sorusu yeniden gündem oldu. SGK​ Başuzmanı İsa Karakaş​, konuyla ilgili merak edilenleri cevapladı. Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammından sonra 2024 yılında mı emekli olayım, 2025 yılında mı emekli olayım, sorusunun cevabı haberimizde.

ASGARİ ÜCRET SON DERECE DÜŞÜK KALDI

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Asgari ücretin açıklanmasından sonra özellikle emeklilik hazırlığı yapanlar bu yüzde 30'la ilgili avantajı nasıl etkileyecek, diye sormaya başladı. Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammından sonra 2024 yılında mı emekli olayım, 2025 yılında mı emekli olayım, sorusu çok geliyor.

Asgari ücret açıklandı ve son derece düşük bir rakam geldi. Bu rakamın açıklanmasında özellikle işverenlerin ve IMF'in etkisi oldu. Bu zam belirlenirken 17 bin liralık ocak 2024 yılındaki değerini koruması için en az 24 bin 698 lira olması gerekirken satın alma gücünde ciddi bir düşüş oldu.

EMEKLİLİKTE YÜZDE 30 AVANTAJ RİSKTE Mİ?

Bu asgari ücret aslında bir emare bir işarettir. 2025 yılında kamu işçilerine devlet ne kadar zam verecek, özel sektör ne kadar verecek,

asgari ücret bir mihenk taşıdır. Herkes bunu baz alıyor ve buna göre ücretlendirme oluyor. Dolayısıyla hükümetin açıklamış olduğu düşük asgari ücret gösteriyor ki 2025 yılında, 2026 yılında çalışmaya devam edecek olan kamu işçilerine ve diğer özel sektör işçileri dahil verilecek olan zam oranlarının düşük olacağını söyleyebiliriz.

EMEKLİ OLACAK OLANLAR İÇİN AMORTİ SÜRESİNİ UZATACAK

Düşük maaşlar demek 2024 yılında emekli olmayıp sonra emekli olacak olanlar için amorti süresini uzatacağını söyleyebiliriz. Benden danışmanlık alanların sigortalı tescil ve hizmet dökümünü aldım A'dan Z'ye inceledim. 2000 yıl öncesi, 2008 sonrasını hepsini inceledim ve dolayısıyla maaşlarındaki muhtemel artışları da göz önünde bulundurdum Bütün bunları göz önünde bulundurarak kaç yılda amorti olacaklarını net bir şekilde söyledim. Borçlanma yapmak isteyenlere bile yüzde 30, yüzde 35 civarında bir artış olacağını söylemiştik.

Analizlerim sağlam temeller üzerine oturtuldu. Bu nedenle en avantajlı emeklilik hakkını elde etmek mümkün. Mevcut emekli aylığınız ve kaç yıl çalışacağınız, yaşınız bütün bu veriler belli olmadan emekli ol veya olma gibisinden söylenenlerin hepsinin gerçek dışı söylemler. Bu kişiden kişiye değişen bir durum.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR MİYİZ?

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışırsınız, hem emekli maaşınızı alırsınız hem de çalıştığınız iş yerinden maaş alırsınız. Hatta emeklilikten sonra sosyal güvenlik destek primi ile çalışacağınız için yüzde 7,5 oranında maaşınız daha yüksek olacak. Çünkü SGDP olanların almış olduğu maaşlardan az kesinti yapılıyor.

Yıllık izin noktasında da bu durum işverenin inisiyatifinde değildir. Emekli olduğunuz anda ne kadar izniniz varsa bütün bu yıllık izinlerin aynen size verilmesi mecburidir. Bu konuda kimsenin inisiyatifi yok. Bundan SGK prim kesintisi, gelir vergisi kesintisi yapılıp kalan ücretin size verilmesi lazım. Ve bu da emekliliğiniz sayılacak.

EMEKLİ KAMU ÇALIŞANLARI YENİDEN KAMUDA GÖREV ALABİLİR Mİ?

Öte yandan kamu çalışan emekliler de "Biz tekrar kamuda çalışabilir miyiz, diye soruyor. Emekli olan bir insan kamuda çalışamaz. Çalışma yasağı var. Milletvekilleri hem emekli maaşını alıp hem çalışabiliyor, çift maaş alabiliyor, üst düzey bakanlar da. Ama onun haricinde kamuda çalışanların emekli olduktan sonra kamuda çalışması yasak."