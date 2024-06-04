Emeklinin gözü kök maaşta! Memur ve emekliye sürpriz zam gelebilir

04 Haziran 2024 14:33 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 16:40

TGRT HABER'de Gün Ortası programının spikeri Gülden Kalecik Demirtaş'ın konuğu SGK uzmanı Emin Yılmaz oldu. Yılmaz, enflasyon açıklaması sonrası emekli ve memur maaşlarını değerlendirdi. Milyonların merakla beklediği kök zam hakkında da konuşan Yılmaz, verileri tek tek açıkladı.

16 MİLYON EMEKLİNİN GÖZÜ KÖK MAAŞTA!

TÜİK'e göre Ocak enflasyonu yüzde 6,70 olmuştu. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,86'ya yükseldi bu da memur ve emeklilerin ilk 6 aylık maaş oranları ortaya çıktı. Bununla beraber memur ve emeklilerin zam oranları için toplu sözleşmeye bağlı geçerli oran da 2023 yılında kararlaştırılmıştı.

ENFLASYONUN EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARA ETKİSİ BELİRLENDİ

Merkez Bankası Mayıs ayındaki enflasyon rakamını yüzde 3,18 olarak açıkladı. Buna göre enflasyon farkıyla memur emeklisi ve emekliye yüzde 25-26 aralığında bir zam yapılacağı ön görüldü. SGK uzmanı Emin Yılmaz'da belirlenen rakamlar ışığında en çok merak edilen kök maaşlara dair açıklaması ise dikkat çekti.

Yılmaz, kök maaşta ciddi oranda düşüş olanlar için ise şu açıklamayı yaptı: "Enflasyondan eğer yüzde 25 oranda bir zam yapılırsa 8 bin TL ve altı kök maaşı olan emekliye maalesef iyileştirme yapılmıyor. Yani kök maaşları değişmiyor. Ancak hükümetin bununla ilgili bir çalışma yapacağını düşünüyorum. Çünkü yerel seçimlerde bu sıklıkla konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat konuştu. Emeklilerin kök maaşlarındaki iyileştirme Temmuz ayında yapılacak denilmişti. Bu yüzden kök maaşlarda sürpriz bir değişim yapılacak."

Yüzde 25 bir oranda zam yapılırsa; En düşük emekli maaşı 12,920 TL iken, enflasyon verisi Haziran da yüzde 2 olursa 15.473 TL olacak. Aynı şekilde yüzde 2 olursa memur emeklisi 17.964 TL olarak belirlenecek. İşçi emeklisi mevcutta 15 bin TL'den yüzde 2'lik oranda 18.780 TL'yi bulacak.