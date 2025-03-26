Emeklinin gözü TBMM'de! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama

Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye yükselirken, ödeme takvimi de belli oldu. SGK, emekli ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurdu. İlk olarak, emekliler 3 bin TL'lik ödeme alacak, kalan bin TL'lik fark ise en kısa sürede hesaplara aktarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanacağını ve emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseltildiğini ve ödeme takviminin açıklandığını duyurdu. İlk etapta emeklilere 3 bin TL ödeme yapılacak. Kalan bin TL'lik fark ise en kısa sürede hesaplara aktarılacak.
İlgili düzenleme, Meclis'ten onay aldıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bu gelişme ile birlikte, emekli maaşları hesaplara yatırılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimini açıkladı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, maaş ödeme tarihlerine göre aşağıdaki günlerde zamlı ikramiyelerini alacak:
17-18-19 Mart maaş günü olanlar: 24 Mart 2024
20-21-22 Mart maaş günü olanlar: 25 Mart 2024
23-24-25-26 Mart maaş günü olanlar: 26 Mart 2024
Bağ-Kur emeklileri: 27 Mart 2024
Emekli Sandığı emeklileri: 28 Mart 2024
Dul ve yetim maaşı alanların bayram ikramiyesi ödemeleri şöyle hesaplanacak: