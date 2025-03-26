Emeklinin gözü TBMM'de! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama

Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye yükselirken, ödeme takvimi de belli oldu. SGK, emekli ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurdu. İlk olarak, emekliler 3 bin TL'lik ödeme alacak, kalan bin TL'lik fark ise en kısa sürede hesaplara aktarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanacağını ve emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağını açıkladı.