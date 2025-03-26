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 | İrem Çınar

Emeklinin gözü TBMM'de! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama

Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye yükselirken, ödeme takvimi de belli oldu. SGK, emekli ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurdu. İlk olarak, emekliler 3 bin TL'lik ödeme alacak, kalan bin TL'lik fark ise en kısa sürede hesaplara aktarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanacağını ve emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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Emeklinin gözü TBMM'de! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 13:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseltildiğini ve ödeme takviminin açıklandığını duyurdu. İlk etapta emeklilere 3 bin TL ödeme yapılacak. Kalan bin TL'lik fark ise en kısa sürede hesaplara aktarılacak.
İlgili düzenleme, Meclis'ten onay aldıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bu gelişme ile birlikte, emekli maaşları hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMIYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimini açıkladı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, maaş ödeme tarihlerine göre aşağıdaki günlerde zamlı ikramiyelerini alacak:

17-18-19 Mart maaş günü olanlar: 24 Mart 2024
20-21-22 Mart maaş günü olanlar: 25 Mart 2024
23-24-25-26 Mart maaş günü olanlar: 26 Mart 2024
Bağ-Kur emeklileri: 27 Mart 2024
Emekli Sandığı emeklileri: 28 Mart 2024

Dul ve yetim maaşı alanların bayram ikramiyesi ödemeleri şöyle hesaplanacak:

  • %75 oranında hak sahipleri: 3’er bin liradan toplamda 6 bin TL
  • %50 oranında hak sahipleri: 2’şer bin liradan toplamda 4 bin TL
  • %25 oranında hak sahipleri: Biner liradan toplamda 2 bin TL
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Sıkça Sorulan Sorular

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih bugün belli olacak.
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