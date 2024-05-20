Emeklinin hesabı hükümete uymadı! SGK Uzmanı "refah payı ve seyyanen zam" detayını açıkladı

20 May 2024 15:31 - Güncelleme : 20 May 2024 15:33

Enflasyon nedeni ile emekli maaşlarının erdiğini ifade eden emekliler temmuzda seyyanen zam bekliyor. Şu ana kadar emekli maaş zamlarında 4 aylık enflasyon farkı belli olurken 3 Temmuz günü emeklinin alacağı maaş ortaya çıkacak. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber ekranlarında konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

EMEKLİNİN HESABI 18 BİN TL

Haklı olarak emekliler de bizim alacağımız var diyorlar. Dolayısıyla hesaplama yapmışlar. Temmuzdan Aralık 2023'e kadar her ay, 8 bin 077 TL ocaktan itibaren yüzde 49'u da eklemişler.

O da 12 bin liranın üzerinde kuruşu kurşuna hesaplamışlar. Bizim alacağımız var diyorlar. Şunu söyleyelim, gerçekçi olmak lazım maalesef. Şimdi bu enflasyonla mücadele kapsamında.

Senin de söylediğin üzere 12.000 TL bir de yüzde 25'lik zam gelecek. Onu da çarptığın zaman çok 6 aylık enflasyon farkı yüzde 23 yüzde olacak. Tüm bunların birleştirdiğinde 18 bin lirayı bulacak. Yani devletin o kadar seyyanen vermesi mümkün değil.

REFAH PAYI İHTİMALİ ORTAYA ÇIKTI

Şunu altını çizmekten fayda var. Bu yemekli zammıyla ilgili yeni senaryolar var. Şimdi merkez bankası en son tekrar enflasyon rakamının güncelledi. Mayısta yüzde 3'ten yüzde 3.04'e çıkardı.

Yani demek ki yüzde 25'lik zam temmuz ayında cepte. Refah payı hariç refah payıyla ilgili de bir gelişme var. Çünkü zaten Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı demişti ya Temmuz ayında belli olur. Dolayısıyla Temmuz ayında bir refah payı verilmesi ihtimali de doğdu.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BEKLİYORUM

Bak kök maaşla ilgili medyada yanlış yönlendirme yapılıyor. Şöyle diyorlar: En düşük emekli maaşı ne kadar? 10 bin lira. Yüzde 25 uyguladık 12 bin 500 TL. Sosyal sigortalar yasasında maaşların nasıl arttıracağı belli.

8 bin ve altında alanlar eğer kök maaşa zam yapılırsa maaşlarında değişiklik olacak mı? Şimdi şöyle, yasa gereği kök maaşlara enflasyon farkının oranlanması gerekiyor.

8 bin TL kök maaşa yüzde 25 zam gerçekleşirse bunu uyguladın 10 bin TL oldu. Önceden devletin aradaki 2 bin TL vermiş olduğu bir fark vardı. Onu eklediğin zaman maaşı 12 bin TL olur. Benim beklentim Temmuz ayında ya refah payıyla veya en az bir 3/4 bin lira seyyanen zamla beraber bekliyoruz.