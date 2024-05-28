Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

28 May 2024 10:00 - Güncelleme : 28 May 2024 10:27

Milyonlarca emeklini gözü kulağı temmuz ayına çevrildi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon belli olacak. Buna göre emeklinin temmuz zammı da netlik kazanacak. Özellikle SSK, BAĞ-KUR ve çiftçi kesiminden emekliler içinde 10 bin lira emekli maaşı alan emeklilerin durumu daha farklı olacak.

Enflasyonda 6 aylık beklentilere göre yüzde 25 zam bu emekliler için ‘sıfır’ zam ihtimali de bulunuyor. Maaşı 10 bin lira olan ancak kök maaşı daha düşük olan emeklilerin maaşları 10 bin liraya tamamlanarak ödeniyor. Kök maaşına yüzde 25’lik zam almasına rağmen en düşük maaşın altında kalan binlerce emekli bulunuyor. Bu durumda hükümetin Meclis’e sunacağı en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile bu rakam yeniden belirlenecek. Yani SSK, BAĞ-KUR ve çiftçi emeklisinin kök maaşlarında değişiklik bu düzenleme ile yapılacak.

6 AYLIK ENFLASYON İÇİN SON 2 VERİ KALDI

TÜİK tarafından mayıs ayı başında açıklanan enflasyon verisi ile birlikte emeklinin zam oranını belirleyecek 4 aylık oran ortaya çıktı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,70 oldu. Mayıs ve haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı netlik kazanmış olacak.

TÜED’DEN YOĞUNLUĞA GÖRE EKONOMİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor. İstanbul, 3 milyon 240 bin kişiyle en fazla emekli nüfusuna sahip şehir olurken, toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si bu kentte yaşıyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, araştırmaya dair yaptığı değerlendirmede, bekledikleri çözüm önerisini de paylaştı. Ergün, "16 milyon emekli, toplumun önemli bir kesimini oluşturuyor. Ülkenin kalkınması için yıllarca alın teri döken emeklilerimizin başta ekonomik olmak üzere sorunlarına çözüm üretilmeli, talepleri karşılanmalı. Emeklilerin İstanbul ve Ankara gibi metropollerden kopamamasının nedenleri iyi analiz edilmeli. Hükümet ve yerel yönetimler, araştırmamızın sonuçlarını dikkate alıp, emekli nüfusunun yoğun olduğu yerlere yönelik politikalar geliştirmeli." demişti.

CHP’DEN EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET DENGESİ ÖNERİSİ

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen mitingde emekli maaşları için öneride bulundu. Özel, hükümete çağrıda bulunarak “En düşük emekli aylığı hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım.” önerisinde bulundu.

SEYYANEN ZAM MI, REFAH PAYI MI?

Geçen yıl emekliye verilmeyen ‘seyyanen zam’ için beklentiler artarken hükümet tarafından gelen ‘refah payı’ açıklamaları umutları artırdı. 2024 Emekliler Yılı nedeniyle emeklinin refahını yükseltecek çalışmalar başladı.

UZMANLARA GÖRE TEK ÇÖZÜM ‘SEYYANEN ZAM’

Geçtiğimiz günlerde TGRT Haber’e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekliye verilecek enflasyon zammına ek ilaveten artık hükümetten bir ‘seyyanen zam’ veya ‘refah payı’ verilmesini beklediklerini dile getirmişti. Karakaş, “Merkez Bankası’nın son enflasyon güncellemesiyle birlikte temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebinde yüzde 25-26 civarında zaten bir zam var. Buna ilaveten artık hükümetten bir ‘seyyanen zam’ veya ‘refah payı’ verilmesini bekliyoruz. Zaten kök ücrete seyyanen zam verilmediği takdirde 8 bin liranın altında maaş alanlar için ‘sıfır zam’ olur. Bunu hükümet göze alamaz. Geçen sene temmuz ayında olduğu gibi ‘sıfır’ zam olmaması için seyyanen zam yine elzemdir.” açıklamalarında bulunmuştu. Karakaş, “Memur emeklilerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre bir eşitleme söz konusu olacak. Ancak memurlar için bir eşitleme beklemiyoruz. Memurlara daha önceden bir seyyanen zam verildiği için bunların yüzde 20 zam alacağını öngörüyoruz.” diyerek kulislerde konuşulduğunu dile getirmişti.