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 | Kübra Çelepi

Emeklinin önünde 4 önemli gelişme var! Promosyonlar için bankalar ile SGK anlaşmaya yakın

Emekli banka promosyonlarında, önümüzdeki süreçte tabanların yükselmesi ve en üst rakamların biraz daha yukarı çekilmesi bekleniyor. Bankalarda yeni ödeme tutarları gündeme gelmeye devam ediyor. Ekonomi yazarı Faruk Erdem önümüzdeki dönemin şifrelerini vererek emeklinin önündeki 4 önemli gelişmeyi aktardı.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 10:32

Emekliyi 4 önemli gelişme bekliyor. Güncellenecek emekli banka promosyonlarında taban promosyonlar yükselecek. En üst rakamlar da biraz daha yukarı çekilecek. Emekli maaşı zammı ve emekli bayram ikramiyesi için rakamların belli olmasının ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekliler için bu 4 önemli gelişmeyi açıkladı.

EMEKLİLERİ 4 ÖNEMLİ GELİŞME BEKLİYOR

Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle;

"Emekli maaşı zammı ve emekli bayram ikramiyesi için rakamların belli olmasının ardından bir yandan da diğer takvimler de işliyor. Promosyonda bir güncelleme olacak. Bankalardan alınan maaş promosyonları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bu ay yeniden sözleşme imzalama durumları var. Dolayısıyla hem taban promosyonlar yükselecek hem de en üst rakamlar biraz daha yukarı çekilecek.

HAZİRANDA BİR İKRAMİYE TEMMUZDA İSE ZAM VAR

  • Haziran ayında emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek.
  • Temmuz’un 3’ünde 6 aylık enflasyona göre maaş artışı belirlenecek.
  • Enflasyon farkına ek olarak refah payı da gündeme gelebilir.

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA REKABET ARTIYOR

Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını genişletiyor. 8-12 bin TL arasında değişen promosyonların yanında bazı bankalar 24-25-27 bin TL’ye varan promosyonlar sunuyor. Kamu bankaları önde olsa da özel bankalar da pazardan pay alıyor. Özellikle maaş ödemelerinde bir kamu bankası çok önde görünüyor. Ama özel bankalar da yavaş yavaş bu promosyon kampanyalarıyla o pastadan pay almaya başladılar.

GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

Bankaların güncel emekli promosyonları şöyle;

  • Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye kadar promosyon, 3 yıllık peşin ödeme.
  • QNB: 15.000 TL nakit + 1.200 TL kredi kartı indirimi (Toplam 16.200 TL).
  • İş Bankası: 5.000-12.000 TL arası nakit + ek fırsatlarla 14.000 TL’ye kadar promosyon.
  • Şekerbank: 5.000-12.000 TL arası promosyon.
  • ING Bank: 6.250-15.000 TL arası nakit + ek fırsatlarla 25.000 TL’ye kadar promosyon.
  • Halkbank: 8.000-12.000 TL arası nakit promosyon.
  • Akbank: 6.250-15.000 TL arası nakit + 2.500 TL chip-para.
  • DenizBank: 5.000-12.000 TL arası nakit + ek fırsatlarla daha yüksek promosyon.
  • Garanti Bankası: 6.250-15.000 TL arası nakit promosyon.
  • Vakıfbank: 27 bin TL promosyon.
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