Emeklinin seyyanen zam talebi 15 bin TL! TÜED Başkanı Ergün tek tek anlattı

09 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 09:47

Emekliye 50 bin liralık kredi imkanı! Tüm şartlar belli oldu

Emekliye 50 bin liralık kredi imkanı! Tüm şartlar belli oldu

Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emeklinin maaşına yansıyacak 5 aylık TÜFE farkı belli oldu. Emekliler, 8 bin 77 liralık seyyanen zam ve yüzde 5,7’lik büyüme oranı dikkate alarak 15 bin TL’lik seyyanen zam istiyor.

BÜYÜMEDEN EMEKLİYE DE PAY VERİLSİN

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, TÜED Başkanı Ergün konuya ilişkin şu detayları paylaştı:

“Seyyanen zam beklentimiz her zaman devam ediyor; çünkü yüzdeli artışlar, eşitsizliği daha da bozuyor. Ülke büyüyor; ancak emekli maaş artışları TÜFE’ye endeksli olduğu için bundan pay alamıyor. Büyümeden emekliye de pay verilmesi noktasında seyyanen zamma ihtiyaç var.

BEKLENTİ 15 TL

Daha önce memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zamdan emekli keseneği de kesilmedi, kesilseydi memur emeklisine de yansıyacaktı. Bu yanlış düzeltilirse, söz konusu zam, memur emeklisine yansıyacağından, işçi ve memur emeklisine de bu farkın verilmesi noktasında bir hak doğuyor. Hem yüzde 5,7’lik büyüme oranı, hem de daha önce emekliye verilmeyen

8.077 liralık seyyanen zammı düşündüğümüzde hak edilmiş seyyanen zam 12 bin lira civarında. Satın alma gücündeki kayıp da dikkate alındığında, geçen yılın 8 bin 77 lirası bu yıl 8 bin 77 lira olarak yansımayacaktır. Özetle, emeklinin seyyanen zam beklentisi 15 bin lira.

AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Ergün aylık bağlama sisteminin de değiştirilmesi gerektiğini sistemin yoksul emeklilerden oluştuğuna dikkat çekerek “Aylık bağlama oranı yüzde 70’ten yüzde 35’lere indi. Burada emeklinin çok ciddi kaybı var. Bu parametrelerin değişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İKRAMİYEYLE KURBAN ALAMIYOR

3 bin liralık bayram ikramiyesini de değerlendiren Ergün şunları söyledi:

“Bayram ikramiyesi artışının da bir sisteme oturtulması lazımdı. Ne yazık ki hükûmet bu artış sistemini getirmedi. 1.000 liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında bile artış yapılsa rakamın 5 bin lirayı geçtiğini görürdük.

Emekli 1000 lira bayram ikramiyesi aldığı dönemde 700 liraya bir kurban alabiliyordu; bugün bir kurbanı 3 bin liraya alabilme imkânı yok.”