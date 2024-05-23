Emeklinin ücretsiz tatil yapacağı şehirler belli oldu! 5 ilde KYK yurtları kapılarını açacak

23 May 2024 10:11 - Güncelleme : 23 May 2024 10:17

Milyonlarca emekliye ‘2024 Emekliler Yılı’ kapsamında pek çok ayrıcalık devreye alınıyor. Hükümet tarafından hazırlanan sosyal desteklerde öne çıkan ‘tatil’ imkanında indirimin yanı sıra ücretsiz konaklama da sağlanacak.

BAKAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı. Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.” açıklamasında bulunmuştu.

5 ŞEHİRDEKİ KYK YURTLARI MARKAJA ALINDI

Emeklilerin 15 Temmuz-15 Ağustos arası yurtlarda 7 gün konaklaması planlanırken, Türkiye'nin en gözde tatil kentleri Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'daki KYK yurtları markaja alındı.

Milyonlarca emekli, Akdeniz ve Ege'nin gözde turizm merkezlerinde ücretsiz tatil yapabilecek, özel kartlarla alışverişlerde de yüzde 15'e varan indirim hakkından yararlanacak.

EN GÖZDE TATİL YERLERİNDE YURTLAR KAPILARINI AÇIYOR

Bu kapsamda Akdeniz ve Ege'nin en çok tercih edilen tatil beldeleri milyonlarca emekliye ücretsiz olarak kapılarına açacak. Emekliler, deniz, kum, güneşin keyfini çıkarmanın yanı sıra kültürel ve tarihsel zenginlikleri yerinde görme şansı yakalayacak. Tüm illerin bu kapsama alınıp alınmayacağı, kaç yatak kapasitesinin sisteme dahil edilebileceği, önceliğin çalışmayan emekliler olup olmayacağı gibi detaylar da kısa süre içinde belirlenip açıklanacak.

65 BİN YATAK KAPASİTESİ VAR

Emeklilerin 15 Temmuz- 15 Ağustos arası yurtlarda 7 gün konaklanması planlanırken, Türkiye'nin en gözde tatil kentleri Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'daki KYK yurtlarını mercek altına alındı. Söz konusu 5 ilde, toplamda yaklaşık 65 bin yatak kapasiteli 62 KYK yurdu bulunuyor.

İŞTE EMEKLİNİN ÜCRETSİZ TATİL YAPABİLECEĞİ ŞEHİRLER

Bunların önemli bir bölümü de Alanya, Çeşme, Fethiye, Ayvalık, Kuşadası gibi deniz kıyısındaki doğa ve tatil beldelerinde bulunuyor. Muğla'nın Fethiye, Ortaca, Milas, Antalya'nın merkez, Alanya, Manavgat, Kumluca, Gazipaşa, Serik, Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Çeşme, Urla, Bergama, Bayındır, Balıkesir'in Bandırma, Burhaniye, Manyas, Ayvalık, Gönen gibi turistik ilçelerindeki KYK yurtlarının hepsi ya da bazıları kuvvetle muhtemel bu yaz bir aylığına emeklileri misafir edecek.

Tatil beldelerindeki otellerin konaklama beldeleriyle kıyaslandığında emeklilere on binler hatta yüzbinlerce TL değerinde tatil bütçesi ayrıldı.

Sezon ortasında Çeşme'de gecelik kişi başı konaklama fiyatı tesisin kalitesi ve yıldızına göre 3 bin ila 20 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar adı geçen diğer tatil yörelerinde de 4 hanenin altına düşmediği gibi 5 hanelilerin de çokluğu dikkat çekiyor.

Öte yandan emekliler için hayata geçirilecek kart uygulamasında da, zincir marketler ve giyim marketleri için çalışmalar devam ediyor.

Emekli vatandaşlar, Troy özellikli fiziki kartla, sisteme dahil olacak eczane, market ve giyim mağazalardan yüzde 5-15 indirimli alışveriş yapabilecek.