Emeklinin yüzü gülecek! Her alanda özel indirimler geliyor, anlaşma imzalandı: İşte detaylar

22 Ağustos 2024 13:39 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:40

Emeklilik dilekçesi için kritik tarih! Bu tarihte emekli olmak daha avantajlı: Emekli maaşı direkt etkileniyor

Emeklilik dilekçesi için kritik tarih! Bu tarihte emekli olmak daha avantajlı: Emekli maaşı direkt etkileniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan etmesinden sonra emeklilerin yüzünü güldüren adımlara imza atılmıştı. Antalya'da da emeklileri sevindirecek bir hamle geldi. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Duru, "2024 Emekliler Yılı" etkinliklerinin Antalya’da hızla devam ettiğini aktardı.

Antalya’daki üç büyük esnaf odasının emeklilere destek amacıyla adımlar attığını ifade eden Duru, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile iş birliği içinde, Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri ve Sanatkârlar Odası, Ayakkabı İmalatçıları ve Esnafı Odası ve Antalya Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile emeklilere yönelik bir indirim protokolü imzalandığını açıkladı.

EMEKLİLERE ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMASI İMZALANDI

Üç oda başkanı ile emeklilere özel bir indirim anlaşması imzaladıklarını yineleyen Duru, "Oda başkanlarımız, bu anlaşmayı yaparken tereddütsüz destek verdi. Ahi Yusuf’a ev sahipliği yapmış bu bereketli topraklarda Ahilik kültürünün yüzyıllardır nasıl bozulmadan devam ettiğini görmek beni şaşırtmıyor. Zaman değişse de birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının aynı kaldığını bugün bir kez daha gördüm” şeklinde konuştu.

"BİNİ AŞKIN EMEKLİYE DE..."

2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edilmesi ile birlikte planlanan çalışmaları hayata geçirdiklerinin altını çizen Duru, “Emekliler Yılı kapsamında emeklilere özel fırsat ve kampanyalar sağlamak amacıyla farklı kuruluş ve işletmeler ile il genelinde birçok indirim anlaşması imzalandı. Ayrıca 'Emeklilere Ücretsiz Tatil' projesi kapsamında KYK yurtlarında konaklayan bini aşkın emekliye de kahvaltı etkinliği tertiplendi” açıklamasında bulundu.