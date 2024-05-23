Emeklinin yüzü gülecek! Kurban Bayramı öncesinde maaş + ikramiye verilecek

23 May 2024 11:52 - Güncelleme : 23 May 2024 12:26

Temmuz zammı öncesi emeklilerin yüzünü güldürecek ikramiye haberini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını duyurdu. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. Kurban Bayramı öncesi verilecek ikramiyelere bir de maaşlar eklendi. Haziran ayında Kurban Bayramı öncesi maaş ve ikramiye hesaplara yatırılacak.

EMEKLİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK!

Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emekliye 3 bin TL ikramiye verilecek. Bayram ikramiyesi için heyecanlanan emekliye aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılan maaşlarla ilgili sevindiren haber geldi.

17-26 Haziran yatırılacak olan maaşlar Bayram öncesine çekildi. Emekli hem ikramiye hem maaşı aynı anda alacak. Temmuz zammında önce ilaç gibi gelecek iki ödemenin tarihleri ise kesinleşmedi. Bayram ikramiyesi özellikle maaşı 10 bin TL'de kalan emekliler için önemli. 2008 yılından beri her bayram, emekliye ikramiye müjdesi bu yıl ilk kez iki defa yapılacak.

Ayrıca maaşla beraber ilk kez ödemeler aynı ana denk gelecek. Ancak emekli sayısı oldukça yüksek olduğundan ödeme tarihleri her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının sayılarına göre ya da maaş ödeme tarihlerinin öne çekileceği sıralamaya göre yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öncelikli olarak SSK kurumundan sonra Bağ-Kur kurumuna ait emeklilere veriliyor.