Emekliye 50 bin lira ve faizsiz kredi! Banka promosyon yarışı kızıştı

Mart 13, 2026 13:58
1
mart 2026 emekli maaşı promosyon kampanyaları

Bankaların emekli maaşı promosyon kampanyaları kızıştı. Müşteri çekebilmek için yarışan bankalar, emekli vatandaşa yüksek rakamlarda promosyon ödemesi veriyor. Peki Mart 2026 tarihinde hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...

2
AKBANK MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

AKBANK MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emekliler için nakit promosyon, ödül ve faizsiz kredi seçeneklerini içeren yeni bir kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında emeklilere 50 bin liraya varan nakit ödül ve yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 50 bin lira kredi ayrıcalıkları sunuluyor.
 

3
AKBANK MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Kampanya boyunca SGK emeklileri 20 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler için yeni talimat başına 2 bin lira, mevcut talimat başına bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya varan ek nakit ödül imkanı sağlanıyor.

Kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 10 bin liraya varan avantajların sunulduğu kampanyada, SGK emeklileri, davet kodu aracılığıyla Akbank Mobil üzerinden müşteri olup SGK emekli maaşını bankaya taşıyan yakınları için de 10 bin liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.

Bu sayede, 30 Nisan'a kadar devam edecek kampanya kapsamında toplamda 50 bin liraya varan nakit ödül elde edilebiliyor.

Banka, nakit ödüle ek olarak sunduğu faizsiz kredi ve finansman imkanlarıyla emekli müşterilerinin bütçe yönetimine katkı sağlamayı amaçlıyor.
 

4
GETİRFİNANS MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

GETİRFİNANS MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

100.000 TL’ye kadar, 6 ay vadeli %1,69 faizli kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 5.335

Şube Sayısı: 1
 

5
QNB MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

QNB  MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını taşıyana 31.000 TL’ye kadar promosyon

60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans

ATM Sayısı: 2.993

Şube Sayısı: 444
 

6
Ziraat Bankası MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Ziraat Bankası MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

12.000 TL’ye kadar emekli promosyonu

90.000 TL’ye kadar nakit promosyon avantajları

EFT/Havale: Ücretli

ATM Sayısı: 20.000

Şube Sayısı: 1.745
 

7
Garanti BBVA MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

25.000 TL’ye kadar emekli promosyonu

50.000 TL’ye kadar 3 ay %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli avans hesap

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 5.323

Şube Sayısı: 875

 

8
Akbank MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

30.000 TL’ye kadar emekli promosyonu

60.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit

100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 5.000

Şube Sayısı: 710
 

9
DenizBank MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

DenizBank MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

27.000 TL’ye kadar emekli promosyonu

65.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 2.500

Şube Sayısı: 250
 

10
ING MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

ING MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

28.000 TL’ye kadar emekli promosyonu

25.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi

EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz

ATM Sayısı: 226

Şube Sayısı: 59
 

11
Yapı Kredi MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

30.000 TL’ye kadar emekli promosyonu

%41,50’ye kadar günlük mevduat faizi

ATM Sayısı: 5.855

Şube Sayısı: 780
 

12
İş Bankası MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

25.000 TL’ye kadar emekli promosyonu

9.000 TL’ye kadar MaxiPuan

2 fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 6.501

Şube Sayısı: 1.146
 

13
Halkbank MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

12.000 TL’ye kadar emekli promosyonu

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 4.075

Şube Sayısı: 1.032

 

14
ON Dijital Bankacılık

ON Dijital Bankacılık

150.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli %2,99 faizli ertelemeli kredi

Aidatsız kredi kartı

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 8.115

Şube Sayısı: 32
 

15
Anadolubank MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Anadolubank MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

250.000 TL’ye kadar %2,89’dan başlayan dijital kredi

EFT/Havale: Ücretli

Aidatsız kredi kartı: Yok

ATM Sayısı: 3.000

Şube Sayısı: 95

 

16
Türkiye Finans Katılım Bankası MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Türkiye Finans Katılım Bankası MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

400.000 TL’ye kadar %3,59 kâr paylı ihtiyaç finansmanı

Sabit oran

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 8.700

Şube Sayısı: 316
 

17
Odeabank MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Odeabank MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

%43,25 faizli Oksijen hesap

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 69

Şube Sayısı: 52
 

18
TEB MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

TEB MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %3,75 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 7.650

Şube Sayısı: 456
 

19
Vakıf Katılım MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıf Katılım MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Eğitim ve sağlık harcamalarına 5 taksit

Ramazan alışverişlerinde 2.000 TL’ye kadar nakit iade

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 20.001

Şube Sayısı: 218
 

20
Hayat Finans

Hayat Finans

Masrafsız bankacılık

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 6.476

Şube Sayısı: 1
 

21
Aktif Bank (N Kolay) MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

Aktif Bank (N Kolay) MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

500.000 TL’ye kadar %3,69’dan başlayan kredi

5.000 TL %0 faizli nakit

EFT/Havale: Ücretli

ATM Sayısı: 501

Şube Sayısı: 15
 

22
HSBC MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

HSBC MART 2026 EMEKLİ PROMOSYONU

%3,59’dan başlayan kredi faizleri

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM Sayısı: 188

Şube Sayısı: 65

