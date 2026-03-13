Emekliye 50 bin lira ve faizsiz kredi! Banka promosyon yarışı kızıştı

Kategoriler
Bankaların emekli maaşı promosyon kampanyaları kızıştı. Müşteri çekebilmek için yarışan bankalar, emekli vatandaşa yüksek rakamlarda promosyon ödemesi veriyor. Peki Mart 2026 tarihinde hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...
Akbank, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emekliler için nakit promosyon, ödül ve faizsiz kredi seçeneklerini içeren yeni bir kampanya başlattı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında emeklilere 50 bin liraya varan nakit ödül ve yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 50 bin lira kredi ayrıcalıkları sunuluyor.
Kampanya boyunca SGK emeklileri 20 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler için yeni talimat başına 2 bin lira, mevcut talimat başına bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya varan ek nakit ödül imkanı sağlanıyor.
Kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 10 bin liraya varan avantajların sunulduğu kampanyada, SGK emeklileri, davet kodu aracılığıyla Akbank Mobil üzerinden müşteri olup SGK emekli maaşını bankaya taşıyan yakınları için de 10 bin liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.
Bu sayede, 30 Nisan'a kadar devam edecek kampanya kapsamında toplamda 50 bin liraya varan nakit ödül elde edilebiliyor.
Banka, nakit ödüle ek olarak sunduğu faizsiz kredi ve finansman imkanlarıyla emekli müşterilerinin bütçe yönetimine katkı sağlamayı amaçlıyor.
100.000 TL’ye kadar, 6 ay vadeli %1,69 faizli kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 5.335
Şube Sayısı: 1
Emekli maaşını taşıyana 31.000 TL’ye kadar promosyon
60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
ATM Sayısı: 2.993
Şube Sayısı: 444
12.000 TL’ye kadar emekli promosyonu
90.000 TL’ye kadar nakit promosyon avantajları
EFT/Havale: Ücretli
ATM Sayısı: 20.000
Şube Sayısı: 1.745
25.000 TL’ye kadar emekli promosyonu
50.000 TL’ye kadar 3 ay %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli avans hesap
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 5.323
Şube Sayısı: 875
30.000 TL’ye kadar emekli promosyonu
60.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit
100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 5.000
Şube Sayısı: 710
27.000 TL’ye kadar emekli promosyonu
65.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 2.500
Şube Sayısı: 250
28.000 TL’ye kadar emekli promosyonu
25.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi
EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz
ATM Sayısı: 226
Şube Sayısı: 59
30.000 TL’ye kadar emekli promosyonu
%41,50’ye kadar günlük mevduat faizi
ATM Sayısı: 5.855
Şube Sayısı: 780
25.000 TL’ye kadar emekli promosyonu
9.000 TL’ye kadar MaxiPuan
2 fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 6.501
Şube Sayısı: 1.146
12.000 TL’ye kadar emekli promosyonu
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 4.075
Şube Sayısı: 1.032
150.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli %2,99 faizli ertelemeli kredi
Aidatsız kredi kartı
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 8.115
Şube Sayısı: 32
250.000 TL’ye kadar %2,89’dan başlayan dijital kredi
EFT/Havale: Ücretli
Aidatsız kredi kartı: Yok
ATM Sayısı: 3.000
Şube Sayısı: 95
400.000 TL’ye kadar %3,59 kâr paylı ihtiyaç finansmanı
Sabit oran
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 8.700
Şube Sayısı: 316
%43,25 faizli Oksijen hesap
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 69
Şube Sayısı: 52
125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %3,75 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 7.650
Şube Sayısı: 456
Eğitim ve sağlık harcamalarına 5 taksit
Ramazan alışverişlerinde 2.000 TL’ye kadar nakit iade
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 20.001
Şube Sayısı: 218
Masrafsız bankacılık
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 6.476
Şube Sayısı: 1
500.000 TL’ye kadar %3,69’dan başlayan kredi
5.000 TL %0 faizli nakit
EFT/Havale: Ücretli
ATM Sayısı: 501
Şube Sayısı: 15
%3,59’dan başlayan kredi faizleri
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM Sayısı: 188
Şube Sayısı: 65