Emekliye 50 bin lira ve faizsiz kredi! Banka promosyon yarışı kızıştı

Kampanya boyunca SGK emeklileri 20 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler için yeni talimat başına 2 bin lira, mevcut talimat başına bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya varan ek nakit ödül imkanı sağlanıyor.

Kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 10 bin liraya varan avantajların sunulduğu kampanyada, SGK emeklileri, davet kodu aracılığıyla Akbank Mobil üzerinden müşteri olup SGK emekli maaşını bankaya taşıyan yakınları için de 10 bin liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.

Bu sayede, 30 Nisan'a kadar devam edecek kampanya kapsamında toplamda 50 bin liraya varan nakit ödül elde edilebiliyor.

Banka, nakit ödüle ek olarak sunduğu faizsiz kredi ve finansman imkanlarıyla emekli müşterilerinin bütçe yönetimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

