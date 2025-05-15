Emekliye çifte bayram! Mayıs'ta dilekçe veren emekliye bayram ikramiyesi yolda

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi. Emeklilere Kurban Bayramı’nda 4 bin lira ikramiye verilecek. Şubat, mart ve nisan aylarında emeklilik başvurusu yapanlar da bu bayramda ilk kez ikramiye alacak. Gazeteci Ahmet Kıvanç, bayram ikramiyesiyle ilgili en çok merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar…

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı. 6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak bayram öncesinde, milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesi ödemelerine çevirdi. Ödemelerin haziran ayının ilk günlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başlatılmıştı. İlk etapta 1.000 TL olarak verilen ikramiye, 2021 yılında 1.100 TL’ye, 2023 yılında 2.000 TL’ye çıkarıldı. 2024 Ramazan Bayramı’nda 3.000 TL’ye yükseltilen ikramiye, bu yıl mart ayında alınan kararla 4.000 TL olarak belirlendi. Dolayısıyla emekliler, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da 4.000 TL ikramiye alacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri yazdı.

İLK KEZ İKRAMİYE ALACAKLARA MÜJDE

Bu yıl şubat, mart ve nisan aylarında emeklilik dilekçesi verenler Kurban Bayramı'nda ilk kez ikramiye alacak. Kanun gereği bayram ikramiyesi, bayramın yer aldığı ayda emekli aylığı alan kişilere ödeniyor. Bu kapsamda mart ve nisan ayında emeklilik dilekçesi verenlerin yanı sıra, mayıs ayında dilekçe verip henüz aylığı bağlanmamış olanlar da ikramiyelerini ilk maaşlarıyla birlikte alacaklar. Ayrıca, 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında emekli olanlar da bu yılki Kurban Bayramı’nda 4.000 TL ikramiye hakkı kazanacak. Emekliliği henüz kesinleşmemiş olanlar için ikramiye, aylık bağlanma işlemi tamamlandıktan sonra yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR DA DAHİL

İlk kez mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında dul ve yetim aylığı bağlanan kişiler de bu Kurban Bayramı’nda 4.000 TL tutarındaki ikramiyeden yararlanacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri konusunda gelenek oluştu. Son yıllarda genellikle ödemeler bayramdan önceki son hafta yapılıyor.

Bu sene Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak. İkramiyelerin ise 2-5 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyeleri dosya bazında ödeniyor. Ölen bir kişiden dolayı dul ve yetim aylığı bağlanmış olan kişilere tek dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Dört bin liralık bayram ikramiyesi ölüm aylığı alanlara paylaştırılacak. Ölen kişiden dolayı ölüm aylığı bağlanan dul ile yetim çocuklarına hisseleri oranında ödeme yapılıyor. Sigortalı bir işte çalışan veya kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almakta olanlar ile çocuklarına da ölüm aylığı bağlanmış olan dul eşlere yüzde 50 oranında aylık bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 2 bin lira ikramiye ödenecek.

Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan ve çocuklarına yetim aylığı bağlanmamış dul eşlere ise yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 3 bin lira ikramiye ödenecek. Tek başına yetim aylığı alan kız çocuklarına yüzde 50 oranında, kardeşleriyle birlikte yetim aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığındaki payı yüzde 50 olan çocuklara 2 bin lira, yüzde 25 olanlara ise bin lira ikramiye verilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla çalışma gücünde en az yüzde 10 oranında kayıp olanlara sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu kişilerin emekli ikramiyesi ise çalışma gücündeki kayıp oranına göre belirleniyor. Örneğin çalışma gücü kaybı yüzde 10 olanlara 400 lira, yüzde 40 olanlara 1.600 lira ikramiye ödeniyor.

Türkiye’de ve yabancı ülkelerde çalışması olanlara, Türkiye mevzuatına tabi geçen prim ödeme gün sayılarının iki ülkedeki toplam prim ödeme gün sayısına oranına bakılarak kısmi emekli aylığı bağlanıyor. Bu durumdaki kişilere de söz konusu oran üzerinden emekli ikramiyesi ödeniyor.

TEK DOSYADAN İKRAMİYE ÖDENİR

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla aylık veya gelir alanlar bulunuyor. Bunlara, en yüksek ödemeye imkân veren tek dosya üzerinden ikramiye ödeniyor. Örneğin hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de dul aylığı alan bir kişi, en yüksek ödemeye imkân veren kendi emekliliği olduğu için bu dosya üzerinden 4 bin lira ikramiye alacak.

Bir kadın aynı anda dul aylığı ve yetim alıyorsa, sadece dul aylığına ait dosya üzerinden ikramiye alabilir.

Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri de almakta olan kişiler ise sadece emekliliğinden dolayı 4 bin lira ikramiye alacaklar.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Emekli maaşı alanların yanı sıra:

Dul ve yetim aylığı sahipleri (hisse oranına göre)

Yaşlılık aylığı alanlar

Şehit yakınları

Gaziler

Şampiyon sporcular gibi birçok kesim de bayram ikramiyesinden faydalanacak. Toplamda yaklaşık 16 milyon kişiye ödeme yapılması planlanıyor.