Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

15 Temmuz 2024 09:49 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 10:01

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En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama! Abdullah Güler ek zam için tarih verdi

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama! Abdullah Güler ek zam için tarih verdi

Kök maaşı 8 bin TL’nin altında olan milyonlar eğer düzenleme yapılmazsa sıfır zam alacak. Geçtiğimiz günlerde hükümet kanadından konuya dair yapılan açıklamalarda en düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemenin önümüzdeki hafta başında açıklanacağı ifade edildi. Yarın yapılacak Kabine toplantısında konuyla ilgili kararın belli olması bekleniyor.

EK ZAM İÇİN TARİH VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşlarına ek zam için tarih verdi. Güler, konuyla ilgili soruya “Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi. Uzmanlara göre yeni karar Kabine sonrasında açıklanabilir.

SINIRLI OLACAK

Kök aylığı düşük olan 1,8 milyon kişi gelecek müjdeyi bekliyor. Kabine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü toplanacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, en merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma olacak. Zam miktarı kök aylık ve hazine desteğine ilişkin son karar, Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek.

Zammın kapsam ve oranının netleşmesiyle, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı olması bekleniyor.

ENFLASYON GÖRÜŞÜLECEK

Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında ibre kısmen aşağı döndü. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürüttü. O temasların çıktılarını kabinesiyle değerlendirecek. Suriye ile normalleşme sürecinin de ele alınması beklenirken, olası Erdoğan Esad görüşmesiyle ilgili son durum da konuşulacak.

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masada olacak. Alınan kararları, toplantının ardından Erdoğan açıklayacak.

MASADAKİ EN GÜÇLÜ RAKAM

Öte yandan kulisler tek bir rakam üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Buna göre, Masada seçeneklerin azalması ile Maliye Bakanı Şimşek’in en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdiği ve rakamın Erdoğan’ın önüne gideceği belirtildi



