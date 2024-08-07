Emekliye maaş farkı ödemesi bugün hesaplarda! Tam 2 bin 500 TL ek ödeme: İşte tüm detaylar

07 Ağustos 2024 09:27 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:36

En düşük emekli maaşının TBMM’den geçerek kabul edilmesinin ardından 10 bin lira olan taban aylık 12 bin 500 liraya kadar çıktı. Enflasyon farkı ve Hazine desteğiyle beraber maaşı 12 bin 500 TL’nin altında kalanlara bugün itibarıyla fark ödemesi yapılacak. Hangi emekli ne kadar fark ödemesi alacak?

EMEKLİYE MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi. Bugünden itibaren emekliye maaş farkı ödemeleri hesaplara geçmeye başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE’DE

En düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 liralık zam Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’undaki değişiklik ile yasalaştı.

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olan aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya çıktı.

KİM NE KADAR EMEKLİYE FARK ÖDEMESİ ALACAK?

Temmuz ayında kök aylık ve ek ödemesi toplam 10 bin lira yatanlara 2 bin 500 TL fark ödemesi yapılacak. Aynı ayda temmuz zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 500 lira olana 2 bin, 11 bin lira olana bin 500, 11 bin 500 lira olana bin, 12 bin lira olana da 500 lira fark ödenecek. Bu emekliler Ağustos aylıklarını da 12 bin 500 lira taban aylığa göre alacak.

EMEKLİYE EK ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?

Kök maaşı 8 bin 205 lira olan emeklinin kök aylığına yüzde 24.73’lük enflasyon farkı eklenecek. Bu artışla rakam 10 bin 290 liraya kadar çıkacak. Ortaya çıkan rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklendiğinde maaş 10 bin 701 TL'ye ulaşacak. Bir emeklinin temmuz ayındaki maaşı 10 bin TL'nin ne kadar üzerindeyse, 7 Ağustos'ta alacağı zam farkı o kadar düşük olacak.