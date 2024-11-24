Emekliye müjde! Cüzdanlar dolmaya hazır mı? Emekli maaşına asgari ücret farkı geliyor: Refah payı da belli oldu

24 Kasım 2024 11:33 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 11:55

Yeni yılla birlikte yeni asgari ücreti de karşılamış olacağız. Ocak ayına sadece bir ay gibi kısa bir süre kaldı. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplanacak ve karar verecek. Ancak bu karar sadece asgari ücretlileri ve çalışanları değil milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin de kaderini belirleyecek. Ekonomi yazarı Faruk Erdem son yaptığı hesap ile açıklanan asgari ücret zam oranının ocak ayında enflasyon artışı alan emekliler ve memurlar için de bir referans olacağını ifade etti. Erdem, emekliye refah payı müjdesini de verdi.

Temmuz ayında olduğu gibi milyonlarca kişinin gelirinin artacağı ocak ayı yaklaşıyor. Ocak ayında sadece emeklilerin ve memurların değil asgari ücretlilerin de gelirinde değişiklik olacak. Asgari ücret​ yeniden belirlenecek. Bunun için de aralık ayıyla birlikte asgari ücret

tespit komisyonunun toplantıları başlayacak ve buradan çıkacak sonuç milyonların kaderini belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ARALIKTA BELLİ OLACAK

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in YouTube hesabından yaptığı ve tüm emeklileri ilgilendiren kritik açıklamaları şöyle;

"Her yıl aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor ve asgari ücrete bir artış yapıyor. Bu artış aslında yıllık enflasyon​ belli olmadan tahminler üzerine masaya gelen rakamlardan çıkartılıyor.

Bu oran aslında ocak ayında yapılacak emekli ve memur maaşlarındaki refah payına da bir referans oluyor. Yani geçmiş yıllara baktığınız zaman buradan çıkan sonuçlar genel olarak emeklilerin artışlarına da yansımış.

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ARTIŞI ETKİLEYECEK

Emeklilerin artışlarını 6 aylık enflasyon belirliyor ama eğer bir refah payı​ verilecekse işçilere yapılan artışla emeklilere yapılan artışlar

arasında uçurum olmaması açısından burada bir refah payı da uygulanıyor. O yüzden de asgari ücrete yapılacak artış yani aralık ayında yapılacak artış emeklilerin maaşlarına yapılacak artışı da etkileyecek.

O rakamlara bakalım;

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 17 CİVARINDA OLACAK

6 aylık enflasyonu bekliyoruz. Bununla ilgili birçok veri de elimizde. 5 aylık enflasyon önümüzdeki ay belli olacak ama 4 aylık enflasyon

verisi var. 12.06' lık bir 4 aylık enflasyon var. Aralık ve kasım ayında, her iki ayda da yüzde 3'e yakın bir artış da bekleniyor. Yani

yıl sonunda da 44 - 45'lik bir enflasyonu karşılayacağız. Buna göre de 17-18 civarında bir 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak.

Bu tablo SSK ve Bağkurlunun enflasyon artışını ortaya koyuyor. Memurlar ve memur emeklileri için de bir enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Orada da 14 - 15 civarında bir artışa kadar yükseliyor memurlar ve memur emekliler için.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI DAHA AZ OLACAK

SSK ve Bağkurlu ile memur ve memur emeklileri arasında da bir fark oluşuyor. Geçtiğimiz ocak ayındaki fark kapatılmış her iki kesime de aynı artış oranı uygulanmıştı 49,25 olarak. Biz bu ayda yani ocak ayında da bu sene böyle bir eşitlik olabileceğini düşünüyoruz.

Asgari ücret belirlenirken emeklilerde olduğu gibi enflasyon direkt maaş artışını belirlemiyor ama zaten aralık ayında da enflasyonla ilgili

kesin rakamlar da ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla tahminler üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Ancak yapılan tahminler yıl içindeki enflasyon oranları asgari ücreti belirlenirken en önemli veri olarak pazarlık masasına geliyor. Burada işçi ve işveren kesimleri bir araya geliyor ve bir pazarlık masası kuruluyor.

Bu pazarlık masasında asgari ücret kaç lira olsun, geçim nedir, bu yılki eriyen miktar nedir, diye konuşulurken tabii ki enflasyon oranları ortaya çıkıyor. Geçmiş yıllara baktığınız zaman asgari ücret artışlarına genellikle enflasyon rakamlarının üzerinde artışlar yapılmış.

Şimdi aralık ayında toplanacak komisyon. Açıklanan zam oranı ocak ayında enflasyon artışı alan emekliler ve memurlar için de bir referans olacak. O yüzden de asgari ücretin belirleneceği o toplantı emekliler ve memurlar için de çok önemli bir sonucu ortaya çıkartıyor.

YILLARA GÖRE ARTIŞLAR NASIL OLDU?

Son 10 -15 yıla baktığınız zaman benzer bir durum söz konusu ama son 5 yıl kritik.

2024 ocak ayında tek bir artış yapıldı ve yıllık olarak yapıldı. Burada da yüzde 49'luk bir artışla net ücret 17 bin 2 liraya çıkartıldı. Şu anda da o uygulanıyor. İşte 2025 için bu ücretin üzerine ne kadar artış yapılır onu değerlendiriyoruz.

Emeklilerde zam değişim oranları ise şöyle;

2022 ve 2021'de sonraki dönemde refah payları eklenmeye başlanmış.

ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ARTIŞ REFERANS OLACAK

2024 yılında yapılan artışlar ocakta yüzde 49, 25 yapıldı ki orada 11,25'lik SSK Bağkur emeklisine bir ilave yapılmıştı. Memur emeklisi ile eşitlenmişti. Yine refah payı uygulanmıştı. Temmuz'da ise 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 24.73'lük bir artış yapıldı ve 2024'te toplam artış yüzde 86,15 oldu.

Şimdi 2025 Ocak ve Temmuz arası için 6 aylık enflasyona bakılacak ve bunun üstüne refah payı eklenip eklenmeyeceğine de karar verilecek.

Asgari ücrete yapılan artış burada refah payı için bir referans oluyor. Karşılaştırdığımız zaman asgari ücret yıllık olarak belirleniyor, emekli maaşları​ 6 aylık olarak belirleniyor.

Son 5 yılda asgari ücret ve emekli artışları şöyle;

Bu oranlara göre 2025 için asgari ücreti bekliyoruz. Aralık ayında ortaya çıkacak ve emekli artışları da tahmini olarak 6 aylık enflasyona göre yüzde 16-17 civarında olacak. Asgari ücrete göre de bir refah payı gelip gelmeyeceği de orada ortaya çıkacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Refah payı açısından değerlendirdiğimiz zaman emekli maaşlarıyla asgari ücret maaşlarının artışları arasındaki ilişkiye baktığımızda bu yıl tahminler yüzde 35 - 40 arasında bir asgari ücret artışı yönünde. Enflasyonun gidişatına göre bu yılki enflasyon ve önümüzdeki yılki enflasyon hepsi değerlendirildiğinde bu oranlar ortaya çıkıyor. Eğer bu oranlarda bir artış gerçekleşirse yani yüzde 40'ları bulan bir

artış gerçekleşirse asgari ücrette emekliler için senaryo şöyle olur;

51 PUANLIK REFAH PAYI BEKLENİYOR

6 aylık enflasyon yüzde 16 - 17 - 18 civarında rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla 51 puanlık bir refah payının beklenmesi söz konusu olabilir. O zamanda yüzde 35 - 40 aralığında bir asgari ücret artışı yüzde 20 ya da yüzde 25 - 30 aralığında da bir emekli maaş artışından söz edebiliriz. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zamanki ilişki bunu gösteriyor.

Burada memur emeklilerinin ve memurların maaş artışları, SSK ve Bağkur'dan düşük olacak. Bunların yükseltilmesi söz konusu.

Ardından da bu refah payı ile birlikte yüzde 25'i bulacak. İnşallah yüzde 30'ları da bulur.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bununla birlikte bir taban maaş artışı da söz konusu. Orada da 15.000 lira rakamı konuşuluyor.

Yıl sonuna doğru aralık ayı ile birlikte önce asgari ücreti öğreneceğiz sonra ocağın 3'ünde biz yıl sonu enflasyonu, dolayısıyla 6 aylık enflasyonu öğreneceğiz. Onun ardından da bir refah payı ya da taban maaş artışı gelir mi, onu öğrenmiş olacağız.