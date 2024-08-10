Emekliye müjde! Tüm kurumlar belli oldu, indirimler yüzde 50'ye kadar çıkıyor! İşte emekli promosyonu için güncellenen rakam

10 Ağustos 2024 12:15 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 12:19

Emekli maaş hesabı sil baştan! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni uygulama yolda: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Emekli maaş hesabı sil baştan! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni uygulama yolda: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Emeklilere yönelik kampanyalar ve indirimler SGK’nın devreye girmesiyle her ile yayıldı. Otel ücretlerinden sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda emeklileri yeni avantajlar sağlanacak. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlükleri aracılığıyla 5 bin 500'den fazla özel işletmeyle anlaşmalar yaptı.

TERMAL OTELLERDE İNDİRİM YÜZDE 50’E KADAR ÇIKIYOR

Yeniasır.com'da yer alan habere göre, emekliler kendileri için yapılan indirimleri 'emekliler.gov.tr' adresinden öğrenebilecek. SGK il müdürlükleri 81 ilde özel şirketlerle anlaşmalar yaptı. Bu işletmeler arasında termal oteller ile optikçiler ve işitme cihazı satan firmalar da var.

Anlaşma yapılan termal otellerde indirim avantajı yüzde 50’ye kadar çıkıyor. Bazı belediyelerde su ve şehiriçi ulaşım tüm emeklilere ücretsiz sağlanırken, bazılarında ise çocuklarına düğün yapmak isteyen emeklilere yüzde 30 indirim uygulanıyor.

PTT’DEN EMEKLİYE DESTEK

SGK ile protokol imzalayan Türk Telekom, TTNET'ten emeklilere özel yüzde 10 indirim yapıyor. Sarar giyim mağazaları emeklilere yüzde 30 indirim uyguluyor. Aras Kargo tüm emeklilere Türkiye geneli kargo gönderimlerinde yüzde 15 indirim sağlıyor.

PTT Kargo konuta maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Pttkart'lara gıda, giyim harcamalara karşılık, nakit ücret iadesi yapılıyor. İşbir Yatak da emeklilere alışverişlerinde yüzde 20 net indirim sağlıyor.

THY EMEKLİLERE ÖZEL İNDİRİM

Öte yandan "Türkiye Yüzyılı Emektarları" projesi kapsamında Türk Hava Yolları (THY) 60 yaş üzeri emekliler için indirim kampanyası uyguluyor. Buna göre emekliler yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarda yüzde 15 indirimle seyahat edilebilecek.

Otobüs biletlerinde de emeklilere özel yüzde 20 indirim imkânı tanınıyor. TCDD de tüm emeklilere 31 Aralık 2024 tarihine kadar YHT, anahat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim uyguluyor.

MAAŞINI ZİRAAT’TEN ALANA AVANTAJ

SGK aralarında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Türkiye Finans Katılım, TEB, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, PTT Bank, ING, Denizbank, Albaraka Türk'ün de olduğu 15 bankayla anlaşma imzaladı. Bankalar emeklilerimize özel tanımlanacak olan indirim ve ayrıcalıkları kendi web sitelerinden duyurmaya başladı.

Ziraat Bankası’ndan maaş alan emekliler için Bankkart'a üye işyerleri üzerinden çeşitli avantajlar söz konusu oluyor. Emekliler, Bankkart POS'undan tek seferde yapacakları her 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL, toplam 1.000 TL Bankkart Lira kazanabiliyor.

Eczane, optik, sağlık ve market alışverişlerinde Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde Bankkart POS'undan tek seferde yapacakları her 750 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL, toplam 1.500 TL Bankkart Lira kazanabiliyor. Vakıfbank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin TL'ye varan ödeme imkânı sunuyor.

İKİ KAMU BANKASI DA DEVREDE

12 bin TL'ye varan promosyon dışında Vakıfbank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde emeklilere toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuluyor.

Halkbank, Paraf Emekli kartıyla fatura ödemelerinde yüzde 20, her 400 TL ve üzeri market harcamasına yüzde 10, sağlık ve eczane sektörlerinde her 500 TL ve üzeri harcamaya yüzde 20, yurtiçi ve yurtdışında kültür ve sanat sektöründe harcamalarda yüzde 50 indirim sağlıyor.

YAZ DÖNEMİ 1 AY ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Emekliler yıl boyunca bakanlıklara bağlı sosyal tesislerde aileleri ve kendileri için yüzde 15 indirimli ile kalabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda 2024 yılı yaz döneminde 1 ay süresince emekliler ücretsiz konaklama yapabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da emekliler için özel sinema biletlerinde yüzde 40 indirim de uyguluyor. Emeklilere özel sosyal tesislerde, Türk-İş'e bağlı Tesİş'te yüzde 30, Türk Metal'de yüzde 40, Koop-İş'te yüzde 30 indirim sağlanıyor.

PROMOSYONLAR 18 BİN TL'YE ÇIKTI

Özel bankalar da hem promosyon hem de kartlar üzerinden emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından emekli banka promosyon kampanyaları da güncellenmiş durumda.

Bankalar maaşını taşıyan emeklilere 18 bin TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor. SGK'nın TROY ile yaptığı protokol çerçevesinde de emeklilerden TROY logolu banka/kredi kartı kullananlara özel indirim ve fırsatlar sağlanıyor.