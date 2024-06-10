Emekliye otogarda soğuk duş: Yüzde 20 indirim var uygulayan yok

10 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etti; bu vesileyle otobüslerle şehirlerarası seyahat edecek emeklilere yüzde 20 indirimli bilet alma imkânı sağlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 31 Mayıs itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Akşam Gazetesi Haber Müdürü Kenan İspir, bayram tatilinin yaklaşmasıyla yoğunluk yaşanan İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs firmalarını tek tek dolaştı; birçoğu emekli indirimini uygulamadı.



MEDYAYI SUÇLADILAR

İstanbul–İzmir yolculuğu için rastgele firmaların yazıhanesine giren Kenan İspir, emekli olduğunu ve biletine indirim uygulanmasını istedi. Ancak firma yetkilileri "Henüz yasalaşmadı", "Bize Ulaştırma Bakanlığı'ndan yazı gelmedi" gibi bahanelerle indirim talebini geri çevirdi. İspir'in uygulamanın 9 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştığını belirtmesine rağmen firma görevlileri "Medyadaki haberlere inanmayın, öyle bir şey yok" ya da "Uygulamaya geçmesi 6 ayı bulur" gibi gerekçeler sundu.

15 FİRMADAN SADECE BİRİ!

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 15 firmanın yazıhanesine girip yüzde 20 emekli indirimi talep eden Kenan İspir, 14'ünden 'ret' yanıtı aldı. Emekli indirimini sadece Pamukkale Turizm sisteme T.C. numarası girip uyguladı. Metro Turizm ise yüzde 10 indirim yaptı.

BİN 820 UYARI VE 1 MİLYON TL CEZA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram öncesi otobüs firmalarına yönelik denetimlerle ilgili bilgi verdi. 10 günde 1534 otobüsün denetlendiğini bildiren Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığı ile emekli indirimi uygulamayan firmalara 1820 uyarı cezası verildiğini aktardı. Ayrıca firmalara 1 milyon 21 bin 726 TL de para cezası uygulandı.