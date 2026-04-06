17 milyona yakın emekli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan kanun teklifine odaklandı. Hükümet ekonomik olarak emeklilere yönelik önemli adımlar atmaya hazırlanırken ÖTV muafiyeti iddiası sosyal medya ve bazı platformlarda “ Emekliye ÖTV indirimi müjdesi” şeklinde verildi. CHP milletvekili Kadim Durmaz’ın hazırladığı kanun teklifinde emeklilere yönelik sınırlı bir ÖTV indirimi yer aldı. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda sadece 4B Bağ-kur emeklileri, ÖTV’siz araçtan yararlanabilecek. Özellikle yüzde 40 engeli bulunan ve araç kullanamayacağı belirlenen ortopedik engellilere vergi indiriminin gelmesiyle gözler Meclis’e çevrildi. İşte, Emeklilere ÖTV muafiyetini içeren teklifin detayları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, teklif kabul edildi mi? ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar listesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan bir kanun teklifi, emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti iddialarını gündeme getirirken, teklifin şu an için sadece 4B Bağ-Kur emeklilerini kapsayabileceği belirtiliyor. Sosyal medyada ve bazı platformlarda emeklilere ÖTV indirimi müjdesi şeklinde verilen haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kanun teklifinin görüşme aşamasında olduğu belirtildi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın hazırladığı kanun teklifinde, yalnızca 4B Bağ-Kur emeklisi olan küçük esnaf ve sanatkârlara yönelik bir defaya mahsus ÖTV istisnası öngörülüyor. Teklif yasalaşırsa, bu emekliler ÖTV'den muaf tutulacak ve ÖTV'siz aldıkları aracı 5 yıl boyunca devredemeyecekler. Teklifte hangi araçların alınabileceğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Sosyal medyada ve bazı kaynaksız platformlarda engellilere yönelik kabul edilen teklifin ardından emeklilere ÖTV’siz araç yasasının kabul edildiği iddia edildi. Bu iddialar gerçeği yansıtmazken kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşme aşamasında yer alıyor. Teklifin kabul edilmesi için önce görüşmelerin tamamlanması ve ardından milletvekillerinin onaylaması gerekiyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİ KAPSIYOR

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın Meclis’e sunduğu kanun teklifinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında (II) sayılı listede yer alan binek otomobillerin (87.03) ilk iktisabında, yalnızca emekli olmuş küçük esnaf ve sanatkârlara yönelik olarak, bir defaya mahsus ÖTV istisnası sağlanması yer aldı. Kanun teklifinin geçmesi durumunda sadece 4B Bağ-kur emeklileri ÖTV’den muaf tutulacak.

BELİRLENEN SÜRE BOYUNCA BAŞVURU YAPILABİLECEK

Kanun teklifinde “ 4/1-b kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkârları kapsaması, bir defaya mahsus olması ve emeklilik tarihinden itibaren belirli süre içinde kullanılabilmesi nedeniyle kapsam itibarıyla dar ve hedeflidir.” ifadeleri yer aldı. Emekliler ÖTV’den muaf tutulması durumunda araçlarını 5 (beş) yıl boyunca devredemeyecek.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Kanun teklifinde ÖTV indiriminin sağlanacağı araçlara yönelik bir bilgilendirme yer almadı. Geçtiğimiz hafta kabul edilen engellilere yönelik teklifte ise vergiler dahil aracın üst limit sınırını sağlaması ve %40 yerli üretim olması şartı aranmıştı.

EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ KANUN TEKLİFİ DETAYLARI

TBMM gündeminde getirilen emeklilere ÖTV indirimini içeren kanun teklifinin amacı ve uygulanışına yönelik teklif aşağıdadır.