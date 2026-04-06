Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, teklif kabul edildi mi? ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar listesi

Özel Tüketim Vergisi Kanun’unda yapılan değişiklikle beraber yüzde 40 ve üzeri engeli bulunanların vergisiz araç alabilmesinin önü açıldı. Benzer bir kanun teklifi kısa süre önce CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından Meclis’e sunulurken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, kanun teklifi görüşmelerine odaklandı. Emeklilere ÖTV’siz araç teklifi, emekli olunan sigorta koluna göre sınırlı kalırken tasarıda ticari amaçla kullanılmaması için 10 yıl boyunca araçların devredilmemesi de yer aldı. Emekliler, son gelişmelerinden ardından ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobilleri ve fiyat listelerini mercek altına aldı. Peki Emekliye ÖTV’siz araç kabul edildi mi, ne zaman yasalaşacak? İşte, Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifinde son gelişmeler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, teklif kabul edildi mi? ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 11:49

17 milyona yakın , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan kanun teklifine odaklandı. Hükümet ekonomik olarak emeklilere yönelik önemli adımlar atmaya hazırlanırken ÖTV muafiyeti iddiası sosyal medya ve bazı platformlarda “ Emekliye müjdesi” şeklinde verildi. CHP milletvekili Kadim Durmaz’ın hazırladığı kanun teklifinde emeklilere yönelik sınırlı bir ÖTV indirimi yer aldı. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda sadece 4B emeklileri, ÖTV’siz araçtan yararlanabilecek. Özellikle yüzde 40 engeli bulunan ve araç kullanamayacağı belirlenen ortopedik engellilere vergi indiriminin gelmesiyle gözler ’e çevrildi. İşte, Emeklilere ÖTV muafiyetini içeren teklifin detayları…

HABERİN ÖZETİ

Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, teklif kabul edildi mi? ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar listesi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan bir kanun teklifi, emeklilere yönelik ÖTV muafiyeti iddialarını gündeme getirirken, teklifin şu an için sadece 4B Bağ-Kur emeklilerini kapsayabileceği belirtiliyor.
Sosyal medyada ve bazı platformlarda emeklilere ÖTV indirimi müjdesi şeklinde verilen haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kanun teklifinin görüşme aşamasında olduğu belirtildi.
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın hazırladığı kanun teklifinde, yalnızca 4B Bağ-Kur emeklisi olan küçük esnaf ve sanatkârlara yönelik bir defaya mahsus ÖTV istisnası öngörülüyor.
Teklif yasalaşırsa, bu emekliler ÖTV'den muaf tutulacak ve ÖTV'siz aldıkları aracı 5 yıl boyunca devredemeyecekler.
Teklifte hangi araçların alınabileceğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Sosyal medyada ve bazı kaynaksız platformlarda engellilere yönelik kabul edilen teklifin ardından emeklilere ÖTV’siz araç yasasının kabul edildiği iddia edildi. Bu iddialar gerçeği yansıtmazken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşme aşamasında yer alıyor. Teklifin kabul edilmesi için önce görüşmelerin tamamlanması ve ardından milletvekillerinin onaylaması gerekiyor.

Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, teklif kabul edildi mi? ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar listesi

4B BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİ KAPSIYOR

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın Meclis’e sunduğu kanun teklifinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında (II) sayılı listede yer alan binek otomobillerin (87.03) ilk iktisabında, yalnızca emekli olmuş küçük esnaf ve sanatkârlara yönelik olarak, bir defaya mahsus ÖTV istisnası sağlanması yer aldı. Kanun teklifinin geçmesi durumunda sadece 4B Bağ-kur emeklileri ÖTV’den muaf tutulacak.

Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, teklif kabul edildi mi? ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar listesi

BELİRLENEN SÜRE BOYUNCA BAŞVURU YAPILABİLECEK

Kanun teklifinde “ 4/1-b kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkârları kapsaması, bir defaya mahsus olması ve emeklilik tarihinden itibaren belirli süre içinde kullanılabilmesi nedeniyle kapsam itibarıyla dar ve hedeflidir.” ifadeleri yer aldı. Emekliler ÖTV’den muaf tutulması durumunda araçlarını 5 (beş) yıl boyunca devredemeyecek.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Kanun teklifinde ÖTV indiriminin sağlanacağı araçlara yönelik bir bilgilendirme yer almadı. Geçtiğimiz hafta kabul edilen engellilere yönelik teklifte ise vergiler dahil aracın üst limit sınırını sağlaması ve %40 yerli üretim olması şartı aranmıştı.

Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, teklif kabul edildi mi? ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar listesi

EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ KANUN TEKLİFİ DETAYLARI

TBMM gündeminde getirilen emeklilere ÖTV indirimini içeren kanun teklifinin amacı ve uygulanışına yönelik teklif aşağıdadır.

Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, teklif kabul edildi mi? ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar listesi
Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, teklif kabul edildi mi? ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar listesi
Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, teklif kabul edildi mi? ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar listesi

ETİKETLER
#emekli
#bağ-kur
#meclis
#kanun teklifi
#ötv indirimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.