Emekliye ÖTV'siz araç için flaş gelişme: İsa Karakaş'tan emeklilere çok önemli uyarı

Emekliye ÖTV'siz araç konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlar otomobil satın almak için yeni bir düzenleme bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e yaptığı özel açıklamalarda emeklilere yönelik vergisiz otomobil düzenlemesinden staj mağdurlarına, ev hanımlarının emekliliğinden kademeli emekliliğe kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Vergisiz otomobil konusuna ilişkin konuşan Karakaş, söz konusu teklifin muhalefet milletvekilleri tarafından sunulduğunu hatırlatarak yasalaşma ihtimaline temkinli yaklaştı. Karakaş, “Vergi muafiyeti dediğim gibi, o kanun teklifi muhalefet milletvekilleri tarafından verildiği için yasalaşmasını ben biraz zor görüyorum, onu söyleyeyim. Ama yine de iktidar destek verir mi, özellikle altını çizmek istedim. Çünkü herkesin kapsanması gerektiği söyleniyor ve açıkçası biz de böyle olması gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Düzenlemelerin kapsayıcı olması gerektiğini vurgulayan Karakaş, eşitlik ilkesine dikkat çekerek şunları söyledi: “Eşitlik ilkesi diye bir şey var. Şimdi siz Bağ-Kur’lulara veriyorsunuz, memur emeklilerine niye vermiyorsunuz, işçi emeklilerine niye vermiyorsunuz? Onlar da emekli değil mi? Yani sadece Bağ-Kur’luların mı ihtiyacı var? Bütün emeklilere verilmesi lazım. 17 milyon emeklinin, hatta hak sahipleri dahil herkesin bundan yararlanması gerekir. Çünkü yasalarla ilgili temel bir prensip var: genellik ilkesi. Yani bir yasa yaptığınız zaman bu ilkeye uymanız gerekir.”
Aynı yaklaşımın konut ve araç kredileri için de geçerli olduğunu belirten Karakaş, “Aynı durum konut kredisi için de geçerli. Sıfır faizli konut kredisi veriyorsanız, bunun da bütün emeklileri kapsaması lazım. Neden sadece belli bir kesimi kapsıyor? Araç kredisi için de aynı şey geçerli. Kanunların genellik ilkesine aykırılık söz konusu oluyor. İnşallah bu yönde düzenlemeler yapılır.” dedi.
Staj ve çıraklık mağdurlarına da değinen Karakaş, bu kesimin uzun süredir çözüm beklediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Şimdi staj ve çıraklık mağdurları dediğimiz kesim aslında EYT’lilerden de önce vardı. Bana ‘en eski mağduriyet hangisi?’ diye sorarsanız, bu kesim derim. Çok eski bir mesele ve defalarca sözler verildi.” Karakaş, bu konuda verilen kanun tekliflerine de dikkat çekerek, “Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bu konuda kanun teklifleri verildi ama geri çekildi. Dolayısıyla bu meseleye en çok sahip çıkan siyasi yapı da yine MHP oldu. Cumhur İttifakı içinde yer aldıkları için bu konunun çözümünde onların etkili olması bekleniyor. 2027 yılı bu anlamda kritik bir yıl olabilir” ifadelerini kullandı.
Kademeli emeklilik konusuna da açıklık getiren Karakaş, “Emeklilikte kademe dediğimiz mesele 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasını kapsıyor. Bu dönemde sadece staj sigortası olanlar kademeden yararlanabilir mi diye sorarsanız, maalesef çok zor.” dedi. Ancak belirli istisnalara da değinen Karakaş, “Ancak belirli bir durum var: Eğer kişi kadınsa ve doğum borçlanması yapabiliyorsa, bu durumda kademeli emeklilik kapsamına girebilir. Bunun dışında, sadece staj yapmış olmak bu haktan yararlanmak için yeterli değil.” şeklinde konuştu.
Karakaş, staj ve çıraklık sorununun ayrı bir yasal düzenleme gerektirdiğini belirterek geçmişte benzer bir adım atıldığını hatırlattı: “Geçmişte, 1987 yılında bu konuda bir düzenleme yapılmış ve mağduriyet giderilmişti. Bugün neden yapılmıyor sorusu da buradan doğuyor. Türkiye’de çalışma hayatının en eski sorunlarından biri bu ve artık çözülmesi gerekiyor. 2027 yılı bu açıdan bir dönüm noktası olabilir. Eğer seçimden önce çözülmezse, bu kesimin şansı giderek azalabilir.”