Emekliye refah payı için yeniden umut ışığı! Gözler o tarihe çevrildi: "Gelirse sürpriz olmaz"

12 Ocak 2025 10:40 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:17

En düşük emekli maaşı 12.500 TL’den yüzde 15,75’lik artış ile 14.469 TL’ye yükseltildi. Ancak 2025 yılı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75 oranında zam emekliler için refah payı beklentilerini yükseltti. Emekliye zam düzenlemesi, Genel Kurul'da oylandıktan sonra yasalaşacak. Gözler ise tutarın artırılması için köprüden önce son çıkışta. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, refah payı hafta için o günü işaret etti.

En düşük emekli maaşı artacak mı, sorusu emeklinin gündeminde kalmaya devam ediyor. SGK 4A,4B,4C net emekli maaş​ zammı hesaplamada kesin tablo ve aylık tutarları belli oldu. Ancak taban aylık için refah payı beklentileri sürüyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz emekliye refah payı verilmesinin sürpriz olmayacağını ancak bunu beklemediğini ifade ederek Çarşamba günü yapılacak AK Parti Grup toplantısını işaret etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ MECLİS'TE

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Emekliler ise refah payı için umutlarını koruyor. Gözler çarşamba günü yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'na çevirdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, ekonomist Filiz Eryılmaz emekliye refah payı verilmesinin sürpriz olmayacağını ifade ederek şu açıklamayı yaptı;

“Ben beklemiyorum. Asgari ücrette bile neredeyse minimuma yakın bir zam geldi. Yakın vadede enflasyonla mücadelenin ön plana çıktığı, bir seçimin olmaması da göz önüne alınarak ücretler tarafını minimum düzeyde tutmaya çalışacaklar. Ama bunu ekonomi yönetimi, Sayın Cevdet Yılmaz da kabul ediyor. ‘Orada bir sıkıntı var, orada bir düzenlemeye gideceğiz’ dedi. Buradan bakarsak gelirse sürpriz olmaz. ‘2025’te biz her şeyi baskılayabildiğimiz kadar baskılarsak, burayı da böyle geçelim, önümüzdeki sene bakarız’a da dönebilir. O açıdan gelmeme ihtimalini ben biraz daha güçlü görüyorum.”

MECLİS'İN ÇALIŞMA PROGRAMI HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURDU

14 bin 469 liraya yükselen emekli taban aylığının 17-26 Ocak tarihli maaş ödemelerine yetişip yetişmeyeceği merak konusu olurken, Meclis'in çalışma programı milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğrattı.

En düşük emekli maaşını içeren teklif, bu haftaki Meclis gündeminde değerlendirilmeyecek. Cuma gününden sonra TBMM, çalışmalarına bir hafta ara verecek.

Emekli maaşı kanun değişikliği Meclis Genel Kurulu'na en erken 20 Ocak itibarıyla gelebilecek.

Kanun teklifinin kabulü ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlar, 1.969 TL'lik farkı şubat ayında açıklanacak tarihte almaya hak kazanacak.