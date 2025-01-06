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Emekliye refah payı yok: Memur zammı ile fark eşitleme geliyor! Kabine öncesi son kulis geldi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 13:17 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 13:22

Memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı beklentileri artarken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin değerlendirmesi yapılacak. Toplantı öncesi kaynaklardan son kulis bilgisi geldi.

Beştepe​'de yılın ilk Cumhurbaşkanlığı​ kabinesi için hazırlıklar sürüyor. Toplantının ana gündem başlığı ekonomi​ olacak. Enflasyon​ farkı ile memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK BağKur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışına hak kazandı. Gözler ise en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira düzenlemesine çevrildi.

Emekliye refah payı yok: Memur zammı ile fark eşitleme geliyor! Kabine öncesi son kulis geldi - 1. Resim

EMEKLİYE REFAH PAYI YOK

Ekonomi Gazetesi kulisine göre, memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesinin şimdilik gündemde yer almıyor. Bu yönde bir çalışmanın olmadığını belirten kaynaklar 16.5 milyonu bulan emekli sayısı ve getireceği yüke odaklanıyor.

Emekliye refah payı yok: Memur zammı ile fark eşitleme geliyor! Kabine öncesi son kulis geldi - 2. Resim

EMEKLİ VE MEMUR ZAM FARKI EŞİTLEME GÜNDEMDE 

Memur emeklileriyle, işçi emeklilerinin aylıkları arasında oluşan yüzde 4.21’lik farklın kapatılması ise şimdilik ilk gündem maddesi. Gelen bilgiye göre bu konuda da henüz bir karar verilmediği, yapılacak etki analizi sonucu bir karara varılacağı ifade edildi.

Daha önce yapılan çalışmalar ile memur ve emeklileri lehine fark oluşması nedeniyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları memur emeklileriyle eşitlenmişti.

Emekliye refah payı yok: Memur zammı ile fark eşitleme geliyor! Kabine öncesi son kulis geldi - 3. Resim

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. Konunun ilgili bakanların sunumu ile kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, en düşük emekli aylığının yüzde 20 oranında bir artışla 15 bin liraya çıkabileceği dile getirildi.

Emekliye refah payı yok: Memur zammı ile fark eşitleme geliyor! Kabine öncesi son kulis geldi - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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