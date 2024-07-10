Emekliye seyyanen zam için yasa hazırlanıyor! Meclis'ten geçerse o rakam tüm emeklilere verilecek

10 Temmuz 2024 10:02 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:13

SSK 2000 sonrası ve BağKur tarım emeklisi için zam kapısı açıldı! En düşüğü 12 bin 500 TL olacak

SSK 2000 sonrası ve BağKur tarım emeklisi için zam kapısı açıldı! En düşüğü 12 bin 500 TL olacak

Emekli maaşlarına seyyanen zam beklentisi yeniden alevlendi. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı beklerken AK Parti kurmaylarının seyyanen zam için de harekete geçtiği iddia edildi.

Emeklilerin maaşlarının oldukça düşük kalmasıyla seyyanen zam beklentisi büyük bir umutla temmuz ayına taşındı. AK Parti'nin emekliler için başlattığı çalışma sürerken seyyanen zam için umutlar yeniden yeşerdi.

Bu kapsamda tüm maaşlara seyyanen zam yapılacağı ve zam tutarının 2 bin TL olacağı iddia edildi.

EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Emekli maaşlarına seyyanen zam konusu yeniden gündemde. Emeklilerin maaşlarına sürpriz bir zam yapılıp yapılmayacağı konuşuluyor. Hatta iktidara yakın kaynakların konuyla ilgili çalışmalara başladığı iddia edildi.

AK Parti, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalarını perşembeye kadar sürdürecek.

Çalışmalar arasında en düşük emekli maaşının 10 binden 12 bin TL’ye çıkarılacağı ve tüm emeklilere 2 bin TL seyyanen zam yapılacağı kulislerde yankılandı.

TÜM EMEKLİLERE 2 BİN TL SEYYANEN ZAM

Bilindiği üzere memur ve emekliler, yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alıyor.

Asgari ücrete ise bu yıl ara zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Emeklilerin alacağı zam oranları ise netleşti. Emeklilere ek zam konusunda en son gelişmeler ise şekil almaya başladı.

Hükümet çevresinden emeklilere seyyanen zam yapılması yönünde baskı olduğu konuşuluyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, en düşük emekli maaşı konuşulurken tüm emeklilere seyyanen zam yapılması da gündemde. Seyyanen zam için konuşulan rakam ise 2 bin TL.

İddiaya göre AK Parti bu zammı bir seçim yatırımı olarak niteliyor.

Bu kapsamda hükümet 2 bin TL seyyanen zam vermeyi planlıyor.

Ancak ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürme gerekçesiyle seyyanen zamma karşı olduğu da biliniyor. Seyyanen zam hayata geçerse tüm emeklilere yanması konusunu tartışılıyor ama ortada henüz net olarak alınmış bir karar bulunmuyor.

Bütçeden gelen kaynakların sınırlı olması nedeniyle seyyanen zam verme konusu şimdilik sadece bir iddia niteliğinde.

Düzenlemeler hayata geçerse en düşük emekli maaşı alan yaklaşık bir milyon 610 bin kişi faydalanacak.