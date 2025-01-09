Emekliye yeni ek ödemeler e-devlet'te! İşte emekli maaşlarında 26 formülü: Yeni taban aylık böyle uygulanacak

09 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:51

Türkiye'de yeni zamlanan emekli maaşları 2025 yılının ilk yarısında yeni rakamlarıyla uygulanacak. Yeni maaşlara yapılan zam oranları hesaplanarak e-devlete yüklendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 oranında zam almaya hak kazanırken en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 lira oldu. Belirlenen yeni taban maaş uygulaması emeklilerin kafasını karıştırıyor. İşte emekli aylıklarında yeni hesap.

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Emekliler dört gözle yeni maaşlarını bekliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranları enflasyon farkı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesinin ardından netleşti. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı olarak üç farklı şekilde ele alınan sigorta seçenekleri 4A, 4B ve 4C emeklileri ise e-devlet üzerinden yeni maaşlarını sorgulamaya başladı. Peki, yeni taban maaş nasıl uygulanacak? İşte hangi emeklinin ne kadar alacağını gösteren en net tablo.

YENİ EMEKLİ MAAŞLARI E-DEVLETTE

Maaşlara yapılan zam oranları hesaplanarak e-devlete yüklendi. Yeni zam oranları ise şöyle şekillendi;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 oranında enflasyon zammı aldı.

Emekli Sandığı emeklileri (memur emeklileri) ise yüzde 6 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 oranında zam aldı.

12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 14.469 lira oldu.

EMEKLİ TABAN AYLIK HESAPLAMA

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in hesaplamasına göre, yeni maaşlar için e-devlete yüklenen rakamlar şöyle hesaplanacak;

Emekliler öncelikle e-devlet sisteminde yer alan emekli maaş bilgileri kısımlarında net maaş ve ek ödeme tutarlarını öğrenmeli.

Aralık ayı kök aylıklarına yüzde 15.75 zam oranı yansıtılacak. Ardındanbu tutara yüzde 4 (kök aylık 9 bin 495 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme ilave edilecek.

KÖK MAAŞ NASIL BULUNUR?

Hesaplanan tutar emeklinin yeni aylık ödemesini oluşturacak. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkarsa, verilecek para Hazine desteğiyle 14 bin 469 liraya tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞINI BULMADA 26 FORMÜLÜ

Eğer memur emeklileri yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 15.75 zamma göre hesaplanmış yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparsa yeni kök aylığı 26 ile çarparsa ek ödemeli aylığını öğrenecek.

ADIM: e-devlete girip emekli bölümünü açın. ADIM: Emekli ödeme bilgilerini açın.. ADIM: Ek ödeme rakamına bakın. ADIM: 25 ile çarpın net maaş çıksın. ADIM: 26 ile çarpın yeni aylığı öğrenin.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?

Yeni emekli aylıkları Ocak ayı ile birlikte ödenecek.

Emekliler, dul ve yetimlerden SSK'lılar 17-26 Ocak,

Bağ-Kur'lular ise 25-28 Ocak tarihleri arasında,

En düşük emekli maaşı alanlar karar yasalaşınca yeni maaşlarını almaya hak kazanacak.

YENİ DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimlerin yeni maaşları14 bin 669 lira taban aylık düzenlemesi ile netleşti. Bu rakam dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak.