Emekliye yüzde 25 ikramiye zammı! Herkes aynı miktarı almayacak! İşte ödeme takvimi...

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından 17,7 milyon emeklinin gözü bu kez bayram ikramiyelerine çevrildi.

Kulislere göre 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL’ye çıkarılması gündemde. Ancak yapılacak artışın tüm emeklilere aynı şekilde yansımayacağı belirtiliyor. Kim ne kadar alacak, ödemeler ne zaman yapılacak?

İşte bayram ikramiyesine dair merak edilenler…